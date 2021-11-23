Исторический центр Киева попал в самые популярные локации инстаграмму

magictr | 24.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Исторический центр Киева попал в& ;самых популярных локаций инстаграмму

Туристам нравится Софийский собор. Фото: Борис Корпусенко

На сайте Travel noire опубликовали материал с рейтингом наиболее популярных в инстаграмме мест, принадлежащих Всемирному наследию ЮНЕСКО. Четвертую строчку занимает исторический центр Киева.

Компания Design Bundles взяла 145 самых популярных городов и проанализировала, сколько раз их обозначили в Instagram. Им удалось определить наиболее инстаграммные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире.

Исторический центр столицы занял четвертое место.

«Любители архитектуры оценят такие места, как Софийский собор и связанные с монастырскими зданиями в историческом центре Киева. Хорошо сохраненный интерьер и коллекция мозаик и фресок, датированных 11 веком, достойны путешествия», — отмечают на сайте.

На первых трех ступенях — исторический центр Рима, Рио-де-Жанейро ( статуя Христа Спасителя и музеи), Венеция.

После Киева идут исторические центры Флоренции, Праги и Будапешт.

С начала года Киев посетили около 2 миллионов туристов. Как рассказала в интервью «Вечернему Киеву» руководитель профильного управления КГГА Марина Радова, Киев может претендовать на звание одной из самых популярных туристических столиц.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>

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