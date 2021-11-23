Исторический центр Киева попал в самые популярные локации инстаграмму
Туристам нравится Софийский собор. Фото: Борис Корпусенко
На сайте Travel noire опубликовали материал с рейтингом наиболее популярных в инстаграмме мест, принадлежащих Всемирному наследию ЮНЕСКО. Четвертую строчку занимает исторический центр Киева.
Компания Design Bundles взяла 145 самых популярных городов и проанализировала, сколько раз их обозначили в Instagram. Им удалось определить наиболее инстаграммные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире.
Исторический центр столицы занял четвертое место.
«Любители архитектуры оценят такие места, как Софийский собор и связанные с монастырскими зданиями в историческом центре Киева. Хорошо сохраненный интерьер и коллекция мозаик и фресок, датированных 11 веком, достойны путешествия», — отмечают на сайте.
На первых трех ступенях — исторический центр Рима, Рио-де-Жанейро ( статуя Христа Спасителя и музеи), Венеция.
После Киева идут исторические центры Флоренции, Праги и Будапешт.
С начала года Киев посетили около 2 миллионов туристов. Как рассказала в интервью «Вечернему Киеву» руководитель профильного управления КГГА Марина Радова, Киев может претендовать на звание одной из самых популярных туристических столиц.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>