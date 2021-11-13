Исторические раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть
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Впервые украинцы могли увидеть латиноязычный оригинал знаменитой Конституции Филиппа Орлика 1710 года. Фото автора
В Софиевском соборе до 14 ноября проходит выставка «Раритеты Украинского казацкого государства Гетманщины XVII-XVIII вв.» Среди экспонатов представлены Булава гетмана Ивана Мазепы, хранящегося в Кабинете раритетов епархиальной библиотеки города Линчопин и Конституция Филиппа Орлика из Государственного архива Швеции.
Экспозиция, приуроченная к 30-летию Независимости Украины, представляет предметы из архивных и музейных заведений Королевства Швеции и Украины, которые раскрывают отдельные страницы истории украинского государства, демонстрирует ее протяженность от гетманской Украины до Украинской Народной Республики.
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов, связанных с именами двух выдающихся украинских гетманов — Ивана Мазепы (1639-1709) и его последователя Филиппа Орлика (1672-17>)Впервые за 311 лет со времени создания украинцы могут увидеть латиноязычный оригинал знаменитой Конституции Филиппа Орлика 1710 года, которая хранится в Государственном архиве Швеции и никогда не демонстрировалась за пределами страны. Также из Швеции в Украину прибыла булава Ивана Мазепы, которую унаследовал Филипп Орлик. Этот гетманский атрибут хранится в Кабинете раритетов епархиальной библиотеки города Линчопинг. ostannij-shans-pobachiti-904a67b.jpg» alt=»Исторические раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Из Швеции в Украину прибыла булава Ивана Мазепы, которую унаследовал Филипп Орлик. Фото автора
Полное название Конституции «Пакты и Конституция прав и свобод Войска Запорожского». Она имеет преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Документ заключен 5 апреля 1710 года в Бендерах во время избрания Филиппа Орлика гетманом. От всей старшины и казачества Конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Она должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Конституция была составлена в двух экземплярах: староукраинском и латинском языках. Латиноязычная копия века хранится в Стокгольме в Национальном архиве Швеции (тека «Дела Казаки»). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. Шведские ученые предполагают, что документ переписал Филипп Орлик для вручения дипломатам европейских государств. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов. -ostannij-shans-pobachiti-3dd37ba.jpg» alt=»Исторические раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
В экспозиции можно рассмотреть латиноязычный оригинал знаменитой Конституции Филиппа1 Фото автора
«Латинская версия Конституция впервые показывается в Украине. Этот небольшой 14-страничный манускрипт имеет большое значение для Украины. В то же время является символом долгой европейской дружбы между Швецией и Украиной,— отметила директор Национального архива Швеции Карин Астром Ико. — В нашем архиве хранится немало документов общего наследия и истории. Мы обсуждали с украинским архивом дальнейшее сотрудничество, в частности, пути создания доступа к коллекциям архива Швеции, связанным с украинской историей. Также мы разместили факсимиле этого издания в Викимедии, создали видео, позволяющее полистать страницы Конституции».
Из украинских архивных и музейных собраний представлены пять универсалов 1687–1702 годов, изданных гетманом Иваном Мазепой в Батурине, из Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского, а также Клейнод гетмана Ивана Мазепы — Знак достоинства Главы Украинского Государства из «Мистецького Арсенала».
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора
«Когда мы начали работу над выставкой, был вопрос, как оформить экспозицию. Пытались подобрать экспонаты так, чтобы показать продолжительность нашего государства со времен Киевской Руси, через казачество, эпоху освободительной борьбы к современной Украине. Софийский собор стал окружением этих раритетов», — заметил заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко.
. Фото автора
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Главными экспонатами выставки стали 8 уникальных исторических артефактов. Фото автора
Более подробную историю и интересные факты о каждом представленном артефакте посетители выставки могут также узнать по ссылке QR-кода, который расположен возле экспонатов. Электронная аудиоэкскурсия доступна на украинском, английском, шведском языках, а также проводилась на языке жестов. znbspkiyeva-donbspshveciyi-ostannij-shans-pobachiti-d549e25.jpg» alt=»Исторические раритеты вернутся из Киева в Швецию: последний шанс увидеть» />
Генеральная директор Национального заповедника « Фото автора
«За три месяца выставку посетило более 40 тысяч человек, многие наши коллеги-музейщики из разных регионов страны, — рассказала генеральный директор Национального заповедника „София Киевская“ Неля Куковальская. — Об этих экспонатах было много разговоров, и прекрасно, что все желающие могли прийти, посмотреть их и прочитать. Договорились с дирекцией Национального архива Швеции, что сделаем факсимильную копию Конституции для широких масс. В шведских архивах сохранилось немало материалов из казацкого времени, которые следует изучать ученым. В частности, Карин Астром Ико подарила нам факсимиле письмо короля Карла XII к послу Шведского королевства в Османской империи. Это своего рода инструкция, в которой король пишет о независимости Украины и украинского казачества и просит посла всячески это отстаивать, чтобы это признавали и другие».
«Раритеты Украинского казацкого государства Гетманщины XVII ‒XVIII в.»
Когда: до 14 ноября, с 10:00 до 18:00 (вход для посетителей до 17:30)
Где:Национальный заповедник «София Киевская», ул. Владимирская, 24
Стоимость: по входному билету в собор (100 грн, 40 грн для школьников, студентов, пенсионеров)
Киевская картинная галерея празднует 99 лет и подготовила подарки , в частности, открыла новую экспозицию, в которую вошли живописные и графические произведения В. Тропинина, И. Айвазовского, И. Шишкина и С. Серебряковой.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»