Историческая резолюция. Генассамблея ООН осудила незаконные референдумы РФ и аннексию украинских территорий
Лишь 4 страны приняли сторону россии.
Событие: Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию об осуждении фейковых референдумов на временно оккупированных Россией территориях Украины. За документ под названием «Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН» проголосовали 143 страны.
Детали и комментарии: 35 государств — воздержались (Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Индия, Казахстан, Кыргызстан Лаос, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Южная Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Уганда, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве). Против резолюции голосовали россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.
В тексте документа говорится, что Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области сейчас частично находятся под военным контролем РФ, полученным в результате вооруженной агрессии и нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Резолюция отмечает, что отклоняются любые изменения в статусе этих регионов, ведь соответствующие «решения» россии не отвечают принципам Устава ООН и не имеют никакой юридической силы.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что в адрес России прозвучало четкое требование. «Российские решения по попытке аннексии должны быть отменены. Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины», — сказал он. заметил он.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в Twitter всех государств, проголосовавших за признание российской «аннексии» никчемной. «Спасибо всем 143 государствам, поддержавшим историческую резолюцию ГАООН «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН». Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!» — написал глава государства.
В Белом доме отреагировали на решение Генассамблеи. «Нападая на основные положения Устава ООН, Россия разрушает основы международного мира и безопасности. Ставки этого конфликта понятны всем, и мир направил четкое ответное сообщение: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может изменить границы силой. Россия не может захватить территорию другой страны как свою. Украина имеет такие же права, как и любое другое суверенное государство», — заметил Джо Байден. По его словам, мир продемонстрировал, что он сегодня более сплочен и решителен, чем когда-либо, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нарушение.