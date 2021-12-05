Искусство молодых: в столице показывают лучшие проекты конкурса МУХи
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В пространстве центра современного искусства размещены 10 работ украинских художниц и художников. Фото автора
МУХи является аббревиатурой от «Молодые Украинские Художники/-цы». Это ежегодный конкурс для молодых украинских художников и художников из разных уголков Украины и мира, который проходит в восьмой раз. В этом году работы 10 финалистов и финалисток представили в Центре современного искусства М17.
Проекты художников и художниц из более 300 заявок избрала международная экспертная комиссия как наиболее концептуально важные и репрезентативные для поколения. Среди основных тематик — работа с культурной памятью и мифами, новыми медиа, осмысление политических конфликтов и частных историй.
«Мы рады выступать выставочным партнером восьмого конкурса МУХи 2021, ведь этот проект делает весомый вклад в развитие современного украинского искусства уже на государственном уровне, — отметила директор Центра современного искусства М17 Наталья ШпитковскаяЕго цели — поддерживать украинских художниц и художников на этапе их становления — совпадают с целями ЦСМ М17. Кроме того, соучастие в проекте было для нас очень интересным и по другой причине. М17 имеет свою премию — M17 Sculpture Prize, которая в этом году стартовала уже во второй раз, и именно сейчас происходит Open Call на ее получение. Учитывая продолжительность конкурса МУХи, готовя экспозицию работ финалисток и финалиста МУХи 2021, общаясь с организаторами и художниками и художницами, мы планировали получить и получили важный обмен опытом».
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Искусство молодых: в столице показывают лучшие МУХи» />
В пространстве центра современного искусства размещены 10 работ украинских художниц и художников. Фото автора
Искусство молодых: в столице показывают лучше МУХи» />
В пространстве центра современного искусства размещены 10 работ украинских художниц и художников. Фото автора
В пространстве центра современного искусства размещены 10 работ украинских художниц и художников. Фото автора
Искусство молодых: в столице показывают лучше МУХи» />
В пространстве центра современного искусства размещены 10 работ украинских художниц и художников. Фото автора
Участницы и участник проекта МУХи 2021: Юлия Захарова (Киев), Александра Кадзевич (Одесса), Елена Ковач (Луцк/Краков), Ольга Кузюра (Мостиска/Львов), Зоя Лактионова (Мариуполь/Киев), Анна Мананкина (Харьков), Павла Никитина (Киев/Брно), Александр Сироус (Харьков/Киев), Мария Стоянова (Киев), Настя Диденко (Киев).
25 ноября объявили победительниц конкурса этого года.
Никитина с работой «Наименее уменьшено» получила Гран-при конкурса. Фото автора
Искусство молодых: в столице показывают лучше МУХи» />
Павла Никитина с работой «Наименее уменьшено» получила Гран-при конкурса. Фото автора
Гран-при—Павла Никитина с работой «Наименее уменьшено»
В своем проекте Павла Никитина возвращается в ситуацию с детства, чтобы провести психологический анализ. Совсем маленькой она получила старинные металлические игрушки в подарок, но была очень расстроена несоответствием размеров всех предметов и отказалась играть с ними. Столкнулась с проблемой, имени которой еще не знала. Это был визуальный диссонанс. Теперь художница осмысливает это состояние психологической напряженности, которое возникает, когда человек чувствует диспропорцию между ожидающим увидеть и тем, что видит на самом деле.
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Инсталляции по чертополоху Ольги Кузюры получили специальную премию. Фото автора
Специальная премия — Ольга Кузюра и ее работа «Моя игра»
Это масштабная инсталляция с чертополоха, что является контрробьем, контрформой этого сада. Отрицательная материя — начальная точка отсчета сада, это потенциальная форма, которая почему-то не перешла в конечный объем, не вошла в категорию прекрасного. С развитием сада разрастается его контрформа, структурно и энергетически полюсная материя, являющаяся основным опытом художника, человека сегодня. -unbspstolici-pokazujut-krashhi-proyekti-konkursu-muhi-8b85088.jpg» alt=»Искусство молодых: в столице показывают лучшие проекты конкурса МУХи» />
Мария Стоянова за фильм «Вторая волна» Фото автора
Специальная премия — Мария Стоянова с работой «Вторая волна»
Ее короткометражный фильм создан в 2020 году, когда все ждали второй волны пандемии. Отталкиваясь от темы «сожительства во времена коронавируса», автор рассказывает о своем дедушке и о (не)возможности для них находиться рядом. В качестве равноценного материала к современным съемкам она использует архивные кадры из образовательного фильма Британской энциклопедии «Waves on Water» (1989). Выставка продолжается в центре современного искусства. Фото автора
Выставка финалистов конкурса МУХи 2021
Когда: до 5 декабря, с 11:00 до 21:00
< strong>Где: ул. Антоновича, 102-104
Стоимость билетов: 100 грн., для школьников, студентов и пенсионеров 70 грн.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»