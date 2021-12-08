Искусство и путешествия: в аэропорту Сикорского начался интересный артпроект
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Художница Ольга Кизуб позирует на фоне своих работ. Фото: Сергей Комиссаров
Международный аэропорт «Киев» представляет персональную экспозицию картин «Крылья» современной украинской художницы Ольги Кизуб. Выставка проходит в помещении Терминала А.
«Крылья» положена идея путешествий в разные уголки мира, которые художница начинала именно с аэропорта «Киев», передавая свое ожидание, впечатления и эмоции от путешествий.
Выставка состоит из 16 работ, где представлены 8 стран мира: Украина, Италия, Испания, Франция, Турция, Израиль, Кипр и Литва. Одна из картин — «Мироват-на-Эбро» получила первое место на художественном конкурсе в Великобритании.
Фото: Сергей Комиссаров
«Я обращалась в каждую страну парными, одинаковыми по размеру полотнами. На одной картине я изображала местность, характерную для конкретного государства, а на другом — определенное переосмысление этой страны»,— отметила Ольга Кизуб.
< По словам художницы, работа над «Крыльями» длилась два года. Выбирая тему пейзажей, художница просматривала тысячи фотографий, чтобы точнее передать зрителю впечатления от многовековой истории, культурных, религиозных особенностей того или иного государства.
«Некоторые задачи решались легко, а некоторые из полотен я переписывала коренным образом по три, четыре раза. У каждой страны есть свои устоявшиеся стили, техники, цвета,— я пыталась придерживаться и этого акцента в работе», — поделилась художница.
Выставка «Крылья» продлится до 27 декабря. Фото: Аэропорт «Киев»
Идея проведения артимпрезы именно в аэропорту имени Игоря Сикорского зародилась еще в начале глобального карантина в связи с пандемией коронавируса в мире. По словам организаторов экспозиции, выставка помогает не только погружаться в приятные воспоминания из докарантинной жизни, но и вдохновиться искусством в ожидании будущего путешествия.
Экспозиция «Крыла в Международном аэропорту «Киев» продлится до 27 декабря
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»