Искали почти неделю: под Киевом нашли мертвым директора санатория в Ровенской области
Ярослав Седой
Тело 50-летнего Ярослава Сивого обнаружили в Лисе на Обуховской трассе.
На днях правоохранители нашли мертвым известного уровня правления санатория «Красная калина», что недалеко от Ровно, — Ярослава Седого. 50-летний мужчина не выходил на связь более недели. В конце концов его брат — Руслан Седой— сообщил о трагедии: Ярослава уже нет в живых.
В понедельник, 20 декабря, мужчина уехал в Киев и через несколько часов перестал выходить на связь. По информации, которую сообщил брат погибшего, инцидент произошел ночью 21 декабря. По мнению родственника, это было убийство с целью ограбления. В тот момент с его карточки начали исчезать деньги. Также мужчина подозревает, что убийцы увидели, как Ярослав садится в такси с наличными.
«Нелюди убили моего Брата Ярослава. Самого доброго Брата в мире»,— написал дословно Руслан Седой, бывший глава Дубенской РГА.
Он также сообщил, что подозреваемых в преступлении уже задержали.
«Сейчас с задержанными проводят необходимые процедуры . На фото я узнал своего брата. Его избили до смерти. Это произошло под Киевом. Это было банальное ограбление. С целью наживы»,— сказал Руслан Седой.
На этой неделе в столичной гостинице нашли мертвую известную адвокатшу из Кременчуга.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»