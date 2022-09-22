Иранские дроны-камикадзе атаковали порт Очакова и Кривой Рог, — ОК «Юг»
Украинским системам ПВО сложно выявить эти беспилотники. Почему?
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Российские оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа «Шахид-136». Об этом сообщило ОК «Юг» в Facebook.
Детали и комментарии:Именно таким образом в очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. «Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар огнеборцы оперативно обуздали. Человеческих потерь нет. Утром еще один дрон-камикадзе «Шахид-136″ атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возникло которая оперативно ликвидирована. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ОК «Юг». Напомним, 20 сентября ВСУ сбили в Николаевской области вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136», который российские оккупанты маркируют как «Герань-2». Это — баражирующий боеприпас весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра. Беспилотник-камикадзе имеет достаточно большую дальность применения. Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах.
По словам командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии полковника Родиона Кулагина, беспилотники «Shahed-136» все чаще фиксируют и у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники. Эти дроны относительно малы и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО.Эксперт по оружию Скотт Крино сказал WSJ, что появление Shahed-136 на войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева. «Огромный размер поля боя усложняет защиту от этих беспилотников», — отметил он, пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal. Эксперт отметил, что такие системы могут применяться для уничтожения украинской артиллерии, в том числе поставленных в США гаубиц M-777. По словам Крино, «Shahed-136» может быть использован с большим успехом, когда одна ракета нацелена на радиолокационную систему, а вторая — на артиллерийские орудия.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал на YouTube, что иранский беспилотник-камикадзе способен нести до 50 килограммов взрывчатки. «Дрон какое-то время может находиться в воздухе, но затем он должен поразить цель. Или он просто упадет на землю и разразится как обычный снаряд, если его не используют в качестве ударного дрона», — заметил эксперт. По словам Жданова, так как указанные беспилотники летят очень низко, их можно сбивать с противодронового ружья.