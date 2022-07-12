Иран планирует передать россии сотни боевых беспилотников, — Белый дом
Чем опасны эти БПЛА?
Событие: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге, что россия обратилась в Иран с просьбой поставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевых, для войны в Украине.
Детали и комментарии: Кроме того, по словам Салливана, у Белого дома есть информация, что Иран готовится тренировать российских военных пользоваться этими дронами уже в этом месяце. «Наша информация указывает на то, что правительство Ирана готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных использоваться как оружие», — заявил представитель Белого дома, пишет «Голос Америки». Заявление прозвучало в преддверии визита президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока, в частности, в Израиль и Саудовскую Аравию.
Иран Financial Times отмечает, что несмотря на санкции, Иран развил совершенную оборонную промышленность, включая производство собственных ракет и беспилотников. США и страны Персидского залива обвиняют Тегеран в поставке беспилотников повстанцам-хуситам, воюющим в гражданской войне в Йемене. А также — в сложной ракетной и беспилотной атаке, поразившей сердце нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в 2019 году.
читайте также: Ночью оккупанты выпустили по украинским городам и селам 14.Иранские БПЛА могут помочь армии России найти и уничтожить западную артиллерию и другие системы вооружений, которые замедлили продвижение российских войск за последние недели. «Существуют разные признаки того, что у поддерживаемых россией сил заканчивается высокоточное оружие, и БПЛА из Ирана изменили бы это», — считает Фредерик Каган, директор проекта критических угроз Американского института предпринимательства, пишет Washington Post. По его данным, это оружие даст россиянам больше возможностей проводить воздушные атаки и, вероятно, глубже на украинскую территорию, чем сейчас. согласится Иран оказать россии какую-либо помощь, и тем самым снова усложнить ситуацию по переговорам с США. По его словам, в начале войны было много разговоров, что террористические организации «Хезболла» и «ИГИЛ» возвращают России то вооружение, которое она им поставляла через Иран. Но сразу, когда об этом стало известно широкой общественности, Иран официально опроверг это и сказал, что ни в коем случае не будет участвовать в нарушении международных санкций и не будет передавать нелегальное вооружение РФ.