Иран наконец признал предоставление России беспилотников, но утверждает, что это было «до войны»
Официальный Тегеран просит доказать, что Россия использует в Украине именно иранские дроны-камикадзе.
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Событие: Иран впервые признал предоставление России ударных беспилотников. Правда, глава Министерства иностранных дел Амир Абдоллахиян утверждает, что это произошло «до войны в Украине», пишет Associated Press.
Детали и комментарии:«Мы предоставили ограниченное количество дронов России за несколько месяцев до войны в Украине», — заявил глава МИД. При этом министр говорит, что Ирану якобы не было известно о применении беспилотников его производства на войне против украинцев. «Если у Киева есть документы, подтверждающие, что Россия применила иранские дроны в Украине, они должны предоставить их нам. Если нам докажут, что Россия использовала иранские дроны в войне против Украины, мы не останемся безразличными», — заявил он.
Иранские ударные беспилотники россияне активно применяют для ударов по украинским объектам с сентября. Все это время Иран говорил, что не предоставлял России БПЛА «для участия в войне». При этом американская разведка располагает информацией о подготовке продажи россиянам еще большего количества беспилотников и иранских баллистических ракет. Использование иранских БпЛА против украинцев подтверждается доказательствами, в том числе и собранными международными партнерами Украины.
В то же время россияне называют иранские дроны «Shahed-136» — «Герань-2″, упорно маскируя технически низкий уровень оснащения собственной армии. По информации Центра национального сопротивления, рашисты не могут разобраться с дронами в одиночку, поэтому на временно оккупированных территориях и в Беларуси оккупантам помогают иранские инструкторы». «Платформа украинского сопротивления» также сообщила о том, что Иран и РФ наработали 5 путей, которыми они получают. беспилотники и другое оружие: речь идет о водных, воздушных и сухопутных маршрутах, проложенных через территорию нескольких государств, которые до сих пор считают себя союзниками страны-агрессора: Таджикистан, Беларусь и Турцию.
Первый маршрут — воздушный — реализуется проще всего. Из Тегерана в Москву регулярно летают воздушные суда 4 иранских компаний: Iran Air, Mahan Air, Pouya Air, Saha Airlines.
Второй маршрут — морской — через Черное море и пролив Босфор контролируемый Турцией. Исследователи напоминают, что РФ продает в Сирию украденное украинское зерно. Корабли опорожняют контейнеры в порту Тартус, но обратно могут возвращаться не пустыми, а наполненными оружием. Суда следуют сразу в Севастополь, неподалеку от которого есть одна из точек запуска дронов.
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Третий маршрут — морской — через Каспийское море. Морские суда выходят из иранского порта Бандар-Анлази и двигаются прямым ходом в Астрахани или Махачкалу.
Четвертый маршрут — сухопутный — через Беларусь, которая якобы начала сбор собственных дронов в сотрудничестве с российской компанией «Кванд ИС». Исследователи предполагают, что это может быть прикрытием для сбора дронов из запчастей из Ирана.
Пятый путь — сухопутный — через Таджикистан. В этой центральноазиатской стране работает иранский завод, собирающий дроны-камикадзе. Оттуда они без проблем доставляются в Россию.
Исследователи отмечают, что детали для дронов-камикадзе Иран получает от Китая, а производительность составляет около 150 дронов в месяц. По данным Washington Post, Иран также согласился тайно передать России баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земл». Fateh-110 и Zolfagha.