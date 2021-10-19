Инвалид по слуху: в Башкирии уже четыре месяца ищут 26-летнего Ильдара Насибуллина
19.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Уфе пропал без вести 26-летний Ильдар Насибуллин. Мужчину ищут уже четыре месяца – его местонахождение остается неизвестным с 15 июня.
Приметы: среднее телосложение, рост около 170 см, карие глаза, темные волосы. Особые приметы: инвалид по слуху. Во что был одет пропавший – информация отсутствует.
Поисками Ильдара Насибуллина занимаются поисковики отряда “Лиза Алерт”. Телефон, по которому можно позвонить волонтерам: 8 (800) 700 54 52.