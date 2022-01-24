Иностранные инвесторы возвращаются в Киев
>В январе-ноябре 2021 года в столице фиксировали ряд положительных тенденций в экономической жизни города.
Одним из наиболее показательных индикаторов является рост среднемесячной заработной платы на 20% до9 почти в 1,5 раза превышает показатель по Украине — 13705 гривен. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.
Постепенно улучшаются потребительские настроения населения, и, как следствие, восстанавливается внутренний потребительский спрос — оборот розничной торговли вырос на 8,3% и составил 248,8 млрд грн (19,3% общегосударственного объема).
Объем производимой строительной продукции вырос на 4,5%, которые составляли 44,9 млрд грн (22,6% общегосударственного объема), за счет постепенного наращивания объемов строительства жилых (на 26,5%) и нежилых зданий (на 1,4% ).
Объем капитальных инвестиций вырос на 1,9% до почти 102 млрд грн (30,7% общегосударственного объема, по Украине рост на 9,7%), преимущественно за счет роста доли собственных средств предприятий и организаций (на 3,8 процентных пунктов) и восстановление спроса населения на строительство жилья (на 2,6 процентных пункта) (данные за январь-сентябрь 2021 года).
Объем экспорта товаров увеличился на 21,6% до 13,6 млрд долларов. США (22,3% общегосударственного объема, по Украине увеличение на 38,2%). Зафиксировано увеличение экспорта различных автомобилей, летательных аппаратов, плавучих средств на 58,2%; древесины и изделий из древесины на 46,8%; продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности на 41,5%; полимерных материалов, пластмассы и изделий из них на 38%; минеральных продуктов на 27,4%; машин, оборудования и механизмы; электротехническое оборудование на 24,3%; жиров и масла животного или растительного происхождения на 18,1%, готовых пищевых продуктов на 14,1% и т.д. Объем импорта товаров увеличился на 30% до 27,6 млрд долларов США (42,6% общегосударственного объема, по Украине увеличение также на 33,8%), за счет увеличения объемов товародвижения к соответствующему периоду предыдущего года. «Увеличился объем прямых инвестиций (инструментов участия в капитале и долговых инструментов), поступивших в г. Киева в III кв. 2021 года, в 20 раз до 652,7 млн дол. США (27,4% общегосударственного объема), что свидетельствует об оживлении инвестиционной активности в связи с постепенным восстановлением экономики города и возвращением заинтересованности иностранных инвесторов»,— отмечают в Департаменте.
Киевляне за прошлый год принесли своей трудом в бюджеты всех уровней 135 млрд 785 миллионов гривен налогов, сборов и обязательных платежей, что на 13% или на 15 млрд грн 876 млн гривен больше, чем в 2020 году