Инаугурация МУРАЛА «Обращение к Украине»
Общая операционная программа Румыния – Украина отмечает День европейского сотрудничества 2022 года событием-манифестом, посвященным Украине и украинскому народу, с целью передачи послания солидарности в уникальном формате, через современное искусство мурала.
Фото www.ro-ua.net A A+ A++ < >В рамках кампании «Обращение к Украине», Программа выполнила художественную работу в виде мурала больших размеров на фасаде здания библиотеки Национального колледжа «Михай Эминеску» в Сучаве, принадлежащем мэрии города. Работа под названием «Птицы воли и свободы» принадлежит 15-летней жительнице Одесской области и выражает надежду на свободу украинского народа.
5 октября, в День образования, в 13 час. в Национальном колледже «Михай Эминеску»мурал будет представлен широкой общественности, в рамках мероприятия, с участием представителей местных властей из Румынии и Украины, молодежи, журналистов, а также представителей программы.
Вместе с инаугурацией художественной работы в виде мурала больших размеров будут отмечены чрезвычайные усилия общины в поддержку украинского народа, оказавшегося в затруднительном положении, а также будет направлено обращение по поощрению украинской молодежи, которая вынуждена продолжить обучение в этих жестких условиях. Кампания «Обращение к Украине» предусматривает передачу свыше 500 пакетов со школьными принадлежностями до 5 школ в Украине – по одному для каждого региона Программы.
Под призывом #standwithukraine и благодаря привлечению молодежи из Румынии и Украины #youth4coop, событие-манифест « ;Обращение к Украине, посвященное Дню европейского сотрудничества, имеет целью вывести на первый план поддержку Украины, которую выражает сообщество трансграничного сотрудничества, а также значение молодежи в контексте Европейского года молодежи 2022 года. управления (Министерство развития, публичных работ и государственного управления), а также Совместный технический секретариат (Сучавское региональное бюро трансграничного сотрудничества) отмечает это событие, с целью популяризации пользы трансграничного сотрудничества и влияния проектов на приграничные регионы, вместе со всем сообществом программ Interreg, финансируемых Европейским Союзом.
Более подробная информация о мероприятиях в рамках Программы «Румыния – Украина 2014-2020» доступна на официальных сайтах www.ro-ua.net и www.ecday.eu, а также на странице программы в Facebook. Совместная Операционная Программа Румыния-Украина 2014-2020 финансируется Европейским Союзом через Европейский Инструмент Соседства и софинансируется странами, участвующими в Программе.