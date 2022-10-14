Илон Маск подтвердил, что больше не будет финансировать Starlink в Украине
Похоже, дело не только в деньгах.
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Событие: Американский миллиардер, изобретатель и предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания больше не сможет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.
Детали и комментарии:Как сообщает CNN, еще в прошлом месяце SpaceX направила в Пентагон письмо с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования Starlink в Украине. Сегодня Илон Маск объяснил в Twitter, что обеспечение связи для Украины уже стоило компании около $80 миллионов. По его словам, до конца года на эти нужды необходимо потратить еще $120 миллионов, а на 2023 год – — $400 миллионов.
«SpaceX не просит возместить предыдущие расходы, но не может бесконечно финансировать существующую систему и отправлять еще несколько тысяч терминалов, использующих данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо», — написал бизнесмен в Twitter. Маск добавил, что Starlink все еще теряет деньги и коммуникационной группе спутников на низкой орбите «безумно тяжело» избежать банкротства. «Это была судьба каждой компании, пытавшейся это сделать раньше», — заметил бизнесмен, пишет tech.liga.net.
Понятно, что компания Маска передала нашей стране около 20 тыщ спутниковых станций. В документах, с которыми ознакомились CNN, есть информация, что 85% работающих в Украине терминалов оплатили США, Великобритания и Польша. Также они оплатили около 30% трафика по подписке. Польша стала крупнейшим донором, оплатив 9000 терминалов.
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Обращение SpaceX возмутило руководство Пентагона. Неназванный собеседник из американского министерства обороны заявил CNN, что компания пытается выглядеть героем, в то время как ее услуги щедро оплачены другими. SpaceX обратилась в Пентагон после того, как получила новый запрос от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Генерал сообщил, что сейчас на нужды обороны работает одновременно 4000 терминалов. Однако около 500 аппаратов теряется каждый месяц в боях. Залужный попросил у Илона Маска еще 8000 терминалов. Именно после этой переписки основатель SpaceX объявил о своем скандальном «мирном плане» для Украины, который по сути предполагает легитимизацию потери 5 украинских регионов и нейтральный статус Украины.
Но, по-видимому, дело не только в финансах. Похоже, что миллиардер обиделся. Комментируя финансирование Starlink в Украине, Илон Маск вспомнил посла Андрея Мельника». «Просто следуем совету посла Украины Андрея Мельника в Германии», – написал Маск в Twitter, отмечает Главком. Напомним, на прошлой неделе бывший посол Украины в Германии Мельник написал Маску в Twitter ответ на его предложение относительно вероятных переговоров из России: «Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову «Теслу». Так что удачи тебе». Тогда же Мельник фактически «послал» миллиардера.
«Маск не отказался финансировать старлинки сегодня или вчера. Письмо в Пентагон было направлено месяц назад. Это обычная практика. Компания Маска помогла Украине и сделала хорошую рекламу, а затем направила письмо с просьбой профинансировать использование старлинков Пентагоном. Здесь нет ничего трагического, ничего скандального. Это бизнес и все думают о прибыли. Украина благодарна Маску за старлинки и теперь будем благодарны Пентагону и народу США за оплату работы данных терминалов», — заметил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.