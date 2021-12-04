Их танцам аплодировала королева Елизавета: легендарное прошлое и настоящее ансамбля Павла Вирского
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Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского. Фото: Дворец Украина
Известные балетмейстеры Павел Вирский и Николай Болотов 84 года назад впервые в Украине объединили вокруг себя хореографический коллектив народного танца.
С тех пор артисты ансамбля презентовали украинское искусство в 85 странах мира. Елизавета II, Жак Ширак, Дэн Сяопин и многие другие известные фигуры увлекались украинским искусством. О творческой жизни нашего времени и легендарном прошлом мы пообщались с генеральным директором, художественным руководителем Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского — Мирославом Михайловичем Вантухом.
Мирослав Вантух
— Ваш коллектив побывал в многих странах мира. Как встречают украинские танцы и искусство артистов?
— Искусство становится искусством тогда, когда оно удивляет людей и нравится им. Именно тогда люди покупают билеты, приходят на концерты и аплодируют, стоя. Я часто повторяю, что не помню ни одного концерта ансамбля Вирского на любом континенте, который публика не восприняла бы с большим увлечением. Зрители в разных странах аплодируют украинским артистам, выкрикивают дружно на весь зал, и неважно, там ли три или десять тысяч зрителей. Обычно наш коллектив выступает в больших залах.
Например, в Аргентине артисты ансамбля работали в зале на 11 тысяч зрителей целый месяц. Там мы дали 28 концертов. Только в понедельник был выходной. Во вторник, среду, четверг приходило шесть тысяч зрителей. Пятница собирала полный зал. В субботу и воскресенье — по два концерта. Это очень приятно, когда весь мир благодарит Украину! Я не надменный человек и на себя одеяло не тяну. Все эти зрители аплодируют не мне, а украинским артистам, они чествуют украинскую культуру. koroleva-yelizaveta-legendarne-minule-inbspsogodennja-ansamblju-pavla-virskogo-c5070a6.jpg» alt=»Их танцам аплодировала королева Елизавета: легендарное прошлое и сегодняшнего ансамбля Павла Вирского>>>
— Что такие моменты чувствует артист? — Я уверен, что нигде так не испытываешь любви к своей земле, как на чужбине. И когда ты далеко от нее, а удалось сделать что-то выдающееся для своей родины, именно ты горд за свою землю. Когда я выхожу в конце на сцену, у меня полные глаза слез от радости за свою культуру и за свой народ.
Может, эти слова пафосные, но лучшего ничего не найдешь, потому что ни родину, ни мать, ни отца никто не выбирает. Василий Симоненко писал: «Можно все на свете выбирать, сын, выбрать нельзя только Родину». И я уверен, что нужно любить эту родину, уважать ее и гордиться ею. Если у человека талант, то он должен творить ради своей земли. Ансамблю имени Павла Вирского это удается.
—Какие выступления вам запомнились?
— На наших концертах дважды побывала королева Британии Елизавета II. Она приняла в Букингемском дворце 100 артистов ансамбля. Это был наш первый визит в 1973 году. Я с ней разговаривал полтора часа. Она искренне интересовалась украинским искусством и имела много вопросов: как вы организуетесь, из чего рождается танец, почему так богата палитра.
Елизавета II интересен человек, разбирающийся в искусстве. Она спросила: «Так вы берете от народа напрямую?» Я ответил: «Да, мы берем из фольклора, но мы прорабатываем все это. Ансамбль исполняет народно-сценический танец, основой которого является фольклорный. Мы обрабатываем и костюм, и музыкальный и хореографический материалы. Именно после этого танец становится интересным творением искусства». minule-inbspsogodennja-ansamblju-pavla-virskogo-b21e29c.jpg» alt=»Их танцам аплодировала королева Елизавета: легендарное прошлое и настоящее ансамбля Павла Вирского» />
Ансамбль Вирского выступал в Америке 11 раз Вся сила украинского танца и украинского искусства проявилась на нашем концерте в Монако. Мы выступали во время открытия чемпионата мира по теннису. В зале были только миллионеры и миллиардеры. Я совсем не люблю, когда зрители едят и пьют, глядя танцы.
Для этого есть артисты ресторанного типа, но принц Альберт из Монако трижды нас приглашал, поэтому я не смог ему отказать. И когда мы начали танец «Украина, моя Украина», абсолютно все присутствующие отложили ложки, вилки, ножи, а официанты перестали нести пищу. За все время нашего выступления, а это был один час пятнадцать минут, никто не пил и не ел. Потом все эти богатые люди бросили под ноги украинским артистам цветы, которые были на столиках. Артисты ансамбля стояли в цветах — смотреть на это безразлично и сдержать восторг было невозможно.
Именно в такие моменты понимаешь, насколько велика сила искусства: как песня, танец и слово могут захватить кого-либо. Это была моральная победа для всех нас. Искусство побеждает все границы. Искусство без границ.
В Америке мы были 11 раз— ехали и днем, и ночью. 75 концертов за один выезд. Выступали как в больших городах, так и маленьких. Всюду ансамбль принимали тепло, зрители аплодировали, стоя. Помню, когда ансамбль был на гастролях в Японии, зрители начали аплодировать сразу, когда открылся занавес. Такие искренние эмоции придают артистам силы.
Во время выступления ансамбля
—Приходилось ли вам общаться с?
— У ансамбля очень хорошие отношения с журналистами многих стран, в частности, с такими авторитетными изданиями как The New York Times, The Washington Post, Le Figaro. Журналистка Лиза Трамер писала: если ансамбль Вирского назвать профессионалами, то это их обидит. Они танцуют так, что даже глухой, не слышащий, и слепой, который не видит, аплодируют до боли в ладонях. Французский журналист Рене Сервин, который до этого почти всегда всех критиковал, опубликовал о нас статью «Озарительная мечта», где написал: «Такую идеальную программу, которую показывает ансамбль Вирского, парижане могут увидеть раз в 10 или 20 лет».
—Каким, по вашему мнению, должен быть танец, чтобы он стал произведением искусства?
— Движение — это еще не танец. В это движение нужно добавить характера, образа того или иного народа, нужно передать время, если это исторический номер или современный. Словом, искусство танца — очень сложная наука. Мы на сцене не разговариваем, не объясняем зрителям, а только танцуем. Именно поэтому все то, что в позах, в жестах, в руках и ногах артиста, должно быть и на его лице.
Артисты готовят три новых номера
То есть артист должен знать, что он танцует, кого представляет, передавать соответствующий характер и соответствующий образ. Кроме того, артист должен победить притяжение земли. А это непростое дело — танцевать так, чтобы было ярко, выразительно, легко, интересно, необычно. Чтобы человек, увидев танец впервые, второй и десятый раз, удивился и, не выдерживая эмоционального давления, начинал топать, громко кричать, аплодировать.
И именно тогда для художника это большое счастье, а самый большой подарок — искренние аплодисменты.
— Как повлиял карантин на деятельность ансамбля? Через карантин у нас концертов почти не происходило. Артистом быть очень сложно. Если артист не танцует один день, это еще ничего, когда два — он это уже чувствует, а когда три — это уже видит зритель. И поэтому наша система — постоянная работа, постоянная отдача в десятый пот. Приведу один пример.
Павел Вирский любил приходить в последние минуты уроков классического танца и наблюдать за состоянием артистов. Когда артисты выходили на перерыв, он избирательно проверял их лоб. Если лоб был сухим, он строго спрашивал: «Стой, а где твой пот? Чем ты занимался в зале 45 минут? Ты бездельничал, а не работал». Однажды Вирский проверил покойного Григория Чапкиса. Он коснулся лба Григория и сказал: «Деньга, где твой пот?». А артист ему отвечает: «Павел Павлович, я не питаю». «Действительно?» — удивился Вирский и покрутил усы. Перерыв закончился.
Возвращается Павел Вирский в зал и принялся репетировать ползунец там, где был Григорий Чапкис. Как только артист начал танцевать, Вирский прерывает его: «Стоп. Не так. Гриша, не так». И опять, и так раз 15. А когда артиста выводишь из коллектива и ставишь отдельно, танцор уже нервничает и тогда даже от нервов потеет. А здесь повторять дело 15 раз. Павел Вирский довел Григория до того, что из него поток пот. Надо отметить, что Вирский был не только гением, а очень принципиальным человеком и своего всегда добивался. Течет из артиста пот, а Верский усы себе подкрутил и говорит: «Ну что, Гриша, ты говорил, что не потеешь?!» Все в ансамбле засмеялись. Таков был Вирский: он мог и поссорить, и взбодрить. legendarne-minule-inbspsogodennja-ansamblju-pavla-virskogo-cef8364.jpg» alt=»Их танцам аплодировала королева Елизавета: легендарное прошлое и настоящее ансамбля Павла Вирского» />
— А каким вам запомнился Григорий Чапкис?
— От себя скажу, что Григорий Чапкис был хорошим танцором, особенно колоритным. Выполняя легендарные ползунки, он был очень эффектным: то усса подкрутит, то, идя по кругу, смеется, и публика любила артиста, реагировала сразу, поддерживая аплодисментами.
< strong>—Какие новые танцы и программы зрители смогут ждать в ближайшее время?
— Наш ансамбль покажет три новых номера. Для этого мы заказали костюмы, сделали оркестровку и музыкальный материал. Репетируем сейчас, чтобы показать людям что-нибудь новое. Обновили те номера, которые не танцевали лет десять. Из старых номеров, конечно, покажем номера Павла Вирского, являющиеся «золотым фондом». Безусловно, без номеров Вирского я не представляю концерта, потому что коллектив назван в его честь. За свою творческую жизнь Павел Вирский создал слишком много. Творчество Вирского было и является актуальным, нравится зрителям, до сих пор удивляет их. Шедевры появляются не так часто. Хочу наш разговор закончить словами журналистки Лизы Трамер: «И кто не знает, что такое Украина, пойдите и посмотрите ансамбль Вирского ». Надо уважать другие нации, но свою нужно любить больше всего. Ибо каждый художник служит своему народу. Ансамбль имени Павла Вирского в течение 84 лет доказывает это каждым своим выступлением.
Виктория БАБИЧ-ВЕПРЕВА «Вечерний Киев»