«Их мирная жизнь закончилась». В оккупированном Мелитополе рашисты начали готовить оборону для отражения наступления украинской армии
Оккупанты и местные коллаборанты получили приказ подготовить еду, воду и заклеить окна.
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Событие:Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские войска укрепляют оборону, готовясь к наступлению украинских военных. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил на брифинге 13 июля.
Детали и комментарии:«Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили решисты в Мелитополе, собрал совещание, сказал всем коллаборантам и тем, кого они назначили руководителями заведений здравоохранения, подготовить продукты питания, воду и заклеить окна», — рассказал Федоров. Он отметил, что за последние две недели ситуация в городе осложнилась, однако оккупанты понимают, что «их мирная жизнь в Мелитополе закончилась». только 30 автомобильных мирных жителей из 150 возможных. Цель — прикрываться гражданскими как «живым щитом» и успеть провести передислокацию на территории фронта.
В то же время, жители Мелитополя, в котором до войны проживало около 150 тысяч человек, продолжают страдать от захватчиков. Как сообщают в Сети сообщества, российские установили космические цены в местных магазинах. Стоимость конфет достигает более 600 гривен, а средств для стирки — 800 гривен. Жители временно оккупированного Мелитополя показали цены на товары первой необходимости в местных магазинах. В частности, ценник на мороженое, которое в Украине стоит в диапазоне до 50 гривен, в Мелитополе составляет 180 гривен. За сливки жителям временно оккупированного города придется отдать 200 гривен, а гели для стирки стоят 800 гривен. Стоимость товара указывают как в гривнах, так и в валюте оккупантов.
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Власти призвали жителей внимательно передвигаться по улицам, а также провести беседу с детьми и рассказать им об опасностях. «Также сейчас оккупанты приглашают мариупольцев работать на разминирование. Не ведитесь, пусть они рискуют собственной жизнью, а не вашей!», — отметили в городском совете.