Иглы в огурцах и черешне с сюрпризом. В Крыму участились случаи отравления продукцией из оккупированных южных регионов Украины
В Роспотребнадзоре говорят о «диверсии».
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Детали и комментарии:Документ, адресованный продавцам сельхозпродукции, требует изъять из продаж все овощи и фрукты, завезенные в Крым с захваченных украинских территорий. «Эпидемиологами установлено, что во всех случаях отравления товар был завезен из Мелитопольского района Запорожской области. Согласно данным лабораторных исследований, черешня обработана препаратом, который защищает плоды от вишневой мухи «Актеллик». Однако его концентрация превышает допустимые нормы в 12 Основные признаки отравления «Актелликом» — слабость, тошнота, рвота», — говорится в письме. Эпидемиологи предполагают, что и другая сельхозпродукция, поступившая из «освобожденных от нацизма регионов Украины», может быть обработана специальными веществами в повышенной концентрации. Поэтому все овощи и фрукты, которые завезены в Крым и Севастополь с 24 мая из «освобожденных» районов Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, нужно изъять из обращения, отмечается в документе. В Роспотребнадзоре и местных СМИ говорят о диверсии. Мол, украинские фермеры специально отравляют продукцию. Ранее жители Ростовской области России сообщали, что находили в огурцах, завезенных из Херсона, иглы. Фермеры юга Украины, оккупированного русской армией, неоднократно жаловались на кражу и конфискацию оккупантами ранних овощей и фруктов. А также на то, что захватчики по дешевке скупают у них продукцию, которая впоследствии появляется на российских рынках и в торговых сетях и продается там втридорога. Например, аналитики проекта EastFruit отметили, что кафиры покупают ранний картофель у фермеров Херсонщины за мизерную цену — по 10-12 гривен за килограмм ($0,34-0,41). В то же время, покупатели с неоккупированных территорий Украины за ту же продукцию платят не менее 30-50 грн/кг ($1,03-1,71/кг).
На днях глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время онлайн-брифинга рассказал, что в Крым с территории новой оккупированной Херсонщины массово вывозятся зерно и овощи, которые захватывают кафиры и продают за наличные деньги фермеры. По его словам, на КПВВ «Чонгар» образовались километровые очереди. В эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что в регионе уже созрела мелитопольская черешня. «Начинается первая реализация. Но за несколько дней до реализации рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах, и предложили им сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют — передадут какие-то средства», — рассказал городской голова, пишет УНИАН. По его словам, фермеры начали собирать ягоду, вложили в урожай силы и деньги, а теперь могут остаться ни с чем.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Власти Тернополя запретили уличным музыкантам петь на русском языке Telegram, что россияне на блокпостах не пропускают автомобили с товаром, направляющимся в Запорожье, то есть на подконтрольную Украине территорию. «В Васильевке, прямо на рашистском блокпоста, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы…», — написал он.