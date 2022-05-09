Япония согласилась на эмбарго на импорт российской нефти
09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после воскресной онлайн-встречи лидеров G7 (Большой Семерки), что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину. Об этом сообщает CNN.
«Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры для принципиального эмбарго на российскую нефть» , – сказал Кисида журналистам в понедельник, 9 мая.
Он сказал, что это «трудное решение», поскольку Япония полагается на импорт для большинства своих энергетических ресурсов.
Кисида не указал сроки эмбарго Японии на импорт российской нефти.
Что известно
- 8 мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальной встрече с лидерами стран Большой Семерки (G7).
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида 5 мая объявил о введении новых санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Речь идет о замораживании активов около 140 граждан России, а также экспортных ограничений в отношении 70 военных организаций российского происхождения. А также о запрете экспорта квантовых компьютеров и другой высокотехнологичной продукции в Россию и замораживании активов некоторых российских банков.