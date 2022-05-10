Япония расширила санкции против РФ
10.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
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Япония расширила санкции против российских компаний и физических лиц. Речь идет о 70 компаниях и более 130 человек. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, сообщает BBC.
Под санкции также попали представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В санкционный список также вошли компании оборонного сектора, в частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
По данным Reuters, речь идет, в частности, о запрете экспорта самых современных товаров некоторым российским группам, включая научно-исследовательские учреждения.
Япония применила санкции уже в отношении 700 российских и белорусских граждан и более 200 организаций.
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