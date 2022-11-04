Ядерные учения России – подготовка к настоящему удару или снова блеф?

magictr | 04.11.2022 | Политика | 1 комментарий

Какие прогнозы можно сделать исходя из характера нынешних учений? И основания ли считать, что РФ готовит ядерный удар по Украине?

Ядерные учения России — подготовка к настоящему удару или снова блеф?

Ядерные учения России — подготовка к настоящему удару или снова блеф? /></p> <p> Фото depositphotos.com A A+ A++ <i class=

Вооруженные силы РФ под руководством Путина отработали “задача массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами”. Об этом отчитались в минобороны страны-агрессоры. Интересно, что это уже вторые ядерные учения России в нынешнем году. Чем можно объяснить такую ​​активность страны-агрессоры? Спрашиваем у эксперта информационно-консалтинговой компании Defense Express Олега Каткова. 

— РФ проводит обучение “Гром” ежегодно после завершения учений НАТО по ядерному сдерживанию “Устойчивый полдень”, которые традиционно проходят осенью. 

В прошлом году Кремль плановых тренировок не проводил, а перенес их на 19 февраля этого года. То есть обучение “Гром-2021” произошли буквально за пять дней до масштабного вторжения и частично — вблизи Украины, с пусками баллистических и крылатых ракет. За ними лично наблюдал Путин, пригласивший к своему бункеру и Лукашенко. Еще тогда, учитывая привлечение сил Южного военного округа и Черноморского флота РФ, предполагали, что это, возможно, репетиция нанесения ракетного удара по Украине.

— А какие прогнозы можно сделать, исходя из характера нынешних учений?

— Наша разведка сообщала, что нынешние ядерные учения РФ больше ориентированы на проверку состояния межконтинентальных баллистических ракет. 

Минобороны России отчиталось о массированном ударе стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника”. И опубликовали кадры полета стратегического ракетоносца Ту-95МС без какого-либо пуска ракет, а также кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) “Синява” с атомной подводной лодки “Тула” и учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс”. 

Честно говоря, на массированность ядерного удара такие учения “не тянут”. Предыдущие были более масштабными. Тогда, повторяю, были запуски и баллистических, и крылатых ракет, в частности межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат”. Теперь таких запусков не было. 

— Возможно ли такое, что Россия скрывает, какие именно испытания провела?

— Вероятно. Ракет осталось у России не так много, возможно, тратить на обучение их действительно не хотят.

Кстати, баллистические ракеты РФ достаточно стары. 88 ракет наземного базирования были произведены более 30 лет назад, 78 — около 20 лет тому назад. Эти ракеты составляют около 50% всего арсенала РФ. Аналогичная ситуация и с баллистическими ракетами подводного базирования. 

— Есть ли основания полагать, что РФ готовит ядерный удар по Украине?

— Межконтинентальные баллистические ракеты предназначены для поражения стран НАТО, прежде всего США. Для Украины большую угрозу представляет тактическое ядерное вооружение, в частности баллистические ракеты “Искандер” с дальностью стрельбы до 500 километров и крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102 (это варианты ракет Х-555 и Х-101, но с ядерной боевой частью).

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Наши Вооруженные силы научились уничтожать крылатые ракеты. А вот “Искандер” остается относительно эффективным средством ядерного удара по Украине, не дай Бог. 

“Искандер” остается относительно эффективным средством ядерного удара по Украине, не дай Бог. 

В конце концов, Пентагон постоянно сообщает нам о текущей угрозе использования любого оружия массового поражения — ядерной, химической, биологической — со стороны РФ. Разведка США пока не фиксирует подготовку России к таким действиям. Если Пентагон заметит какую-нибудь подготовку, то сразу же официально заявит об этом.

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