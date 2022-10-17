Ядерное оружие у украинской границы: Польша хочет присоединиться к программе НАТО
Варшава активно договаривается с США о размещении на своей территории мощного оружия массового уничтожения. Но использовать его можно только имея определенное разрешение.
Фото twitter.com/AndrzejDuda A A+ A++ Такая возможность действительно является — согласно Программе совместного использования ядерной энергии НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
“Первая проблема заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим ее в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта”, — сказал Анджей Дуда.
Что это за программа, кому США уже предоставили ядерное оружие по такой схеме?
— У Альянса действительно есть такая программа в рамках НАТО, — говорит Тарас Жовтенко, директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета “Острожская академия”. — В ней формально участвуют три ядерных государства НАТО: США, Великобритания и Франция. Но самый активный ее участник — США. Только Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.
В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по количеству ядерного оружия, получают техническое оборудование (в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят такое оружие на своей территории.
— Благодаря программе Nuclear sharing ядерные боеголовки становятся доступными для не имеющих их стран-союзников, — рассказывает Станислав Желиховский, кандидат политических наук, ведущий специалист Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко, — Совместное использование ядерного оружия начато еще в 50-х годах прошлого века. Использовать такое оружие можно только с разрешения Вашингтона. Это предусмотрено соответствующим соглашением.
— О каких странах идет речь?
● С. Желиховский:
— Политика ядерного оружия США охватывает несколько стран. К ним относятся Германия, Турция, Италия, Бельгия, Нидерланды. Думаю, что у Польши есть шанс присоединиться к этому списку. США могут как доставить ядерное оружие в страну, так и забрать его у него. Такой прецедент имел место с Турцией.
● Т. Жовтенко:
— Например, на немецкой авиабазе Бюхель размещено 20 ядерных боезарядов, принадлежащих США. Эта база — единственное месторасположение в Германии ядерного оружия с 2007 года. Решение об использовании таких боезарядов в НАТО должно быть принято единогласно. Доносить их до целей должны самолетами ВВС Германии. Это оружие могло быть использовано, если бы началось столкновение между НАТО и Советским Союзом. В настоящее время Альянс может использовать его в случае вооруженного конфликта с РФ. Это тактические боезаряды.
Решение об использовании таких боезарядов в НАТО должно быть принято единогласно. Доносить их до целей должны самолетами ВВС Германии.
Власти Польши хотят распространить эту программу и на свою страну. Этот вопрос будет подан на рассмотрение НАТО. Его Альянс должен поддержать не из-за желания Польши, а учитывая стратегическую целесообразность для НАТО.
— А какой может быть реакция США?
● Т. Жовтенко:
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— США пока не подтверждают переговоры с Польшей о совместном использовании ядерного оружия. Но они могут быть непубличными.
● С. Желиховский:
— Во время карибского кризиса Советский Союз доставлял ядерное оружие на Кубу. А США – mdash; в Турцию. Если такое оружие появится в Польше, странах Балтии, россия может разместить его в Беларуси. То есть риск применения ядерного оружия вырастет. Поэтому США могут не спешить с поддержкой инициативы Варшавы.