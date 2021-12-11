«Я у мамы хулиган»: в Киеве задержали двух подростков, напавших на бар
11.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Киеве задержали двух подростков, напавших на бар
За такой поступок парням , чем родительский нагоняй. Собственно, молодые люди могут провести от трех до семи лет в тюрьме.
Вчера, 10 декабря, правоохранители провели обыски по месту жительства двух фигурантов, которые в конце ноября этого года, вместе с группой неизвестных лиц, напавших на бар «Волновой», расположенный на улице Верхний Вал.
За содеянное молодым людям грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Также полицейские продолжают устанавливать остальных лиц, причастных к хулиганским действиям.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»