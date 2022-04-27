«Я нужна здесь»: депутат Киевсовета Марина Порошенко осталась в Киеве и стала волонтером
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Марина Порошенко. Фото: из архива депутата
Когда в Киеве прогремели первые взрывы, родные и друзья предлагали ей выехать в безопасное место. Но она решила остаться. Чтобы быть рядом со своим мужем и помогать родному городу и родной стране…
Начало войны для депутатки Киевсовета, председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марины Порошенко стал таким же неожиданным, как и для большинства украинцев. Несмотря на предупреждение европейских и американских партнеров о цели путина развязать полномасштабную войну в Украине, ей, как любому человеку, не хотелось в это верить.
«Как и большинство украинцев, я проснулась от взрывов. Через несколько секунд «взорвался» шквалом сообщений и звонков телефон мужа — Петра Алексеевича, и я поняла, что это — война…», — рассказывает Марина Порошенко.
Марина Порошенко с коллегами-депутатками. Фото: из архива депутатки
РЕШЕНИЕ ЕДИНОЕ — ОСТАНОВАТЬСЯ
Конечно, родные и друзья предлагали ей выехать в безопасное место. Ведь в первые дни войны Киев содрогался от постоянных взрывов, а российские БМП были уже на Оболони…
Но Марина Порошенко твердо решила остаться, чтобы быть рядом со своим мужем Петром Порошенко и помогать Украине в трудные для нее времена.
«Я в том возрасте, когда могу самостоятельно принимать решения и нести за него ответственность. Я осталась дома, в Киеве, потому что чувствую, что я здесь нужна. Могу быть полезной и сделать много вещей, которые бы себе не простила, если бы не сделала их. Моя жизнь — не дороже жизни любого другого украинца», — считает Марина.
В первую очередь Марина Порошенко вместе с коллегами по партии отправилась в Городской центр крови, где сдала кровь на нужды нашей армии. Затем депутат присоединилась к большой миссии — помогать защищать Киев и Украину от агрессора.
Марина Порошенко в Городском центре крови. Фото: из архива депутатки
«Вместе с другими с первых дней войны на защиту столицы стал наш 206 батальон Территориальной обороны Киева. Он занимается обеспечением безопасности улиц столицы, ее социальных и инфраструктурных объектов. Кроме того, наши ребята организованно и профессионально выполняли поставленные перед ними задачи по эвакуации мирных жителей из особо опасных точек. Мы развернули программу поддержки для их семей. Также создали центры гуманитарной помощи в регионах, чтобы поддержать местных жителей прифронтовых населенных пунктов и оказавшихся в беде переселенцев», — рассказывает Марина Порошенко.
Среди прочего, 206 батальон Территориальной обороны Киева выполнил важнейшую боевую задачу спасения детей и женщин из Ирпеня, уничтоженного российскими оккупантами.
С начала российского вторжения это подразделение эвакуировало из Ирпеня около семи тысяч мирных украинцев. Эвакуация нередко проходила в очень сложных условиях.
«Российские кафиры взорвали железнодорожный путь и эвакуационный поезд, который должен был вывозить горожан из-под обстрелов, тогда было принято решение об эвакуации людей автобусами. Мы встретили их в Киеве — обогрели, накормили, поддержали добрым словом и организовали доставку до железнодорожного вокзала для дальнейшей эвакуации», — говорит депутат.
Марина Порошенко: мы победим! Фото: из архива депутатки
ВОЛОНТЕРСКАЯ КОМАНДА
В начале войны на Центральном железнодорожном вокзале столицы развернул свою деятельность волонтерский центр поддержки, который предоставлял людям вещи первой нужды, продукты, психологическую и медицинскую помощь.
< «Наша волонтерская команда с первых дней войны передавала волонтерам центра горячее питание, снеки, сладости и воду для эвакуированных людей, чтобы хоть немного облегчить их ожидание и дорогу к более безопасным местам», — продолжает рассказ Марина.
Заботились волонтеры о людях, которые, убегая от оккупации, прибывали на вокзал и находились там довольно длительное время в ожидании своих родных и эвакуационных поездов, чтобы потом следовать дальше — на запад.
Помогали и пассажирам транзит поездов, которые по нескольку дней были в пути, в переполненных вагонах, где не было ни воды, ни продуктов, ни необходимых вещей для маленьких детей. Все это передавали во время коротких остановок поездов.
Марина Порошенко на железнодорожном вокзале. Фото: из архива депутатки
ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ
Вместе с мужем Петром Порошенко и командой однопартийцев Марина Порошенко постоянно участвует в доставке гуманитарных грузов в регионы Украины — туда больше всего ждут помощи. Это в первую очередь — Буча, Гостомель, Макаров и населенные пункты между ними…
Также они посетили работников Чернобыльской АЭС, привезли большой гуманитарный груз для волонтерских центров Днепра и Краматорска, чтобы обеспечить временных переселенцев из Лисичанска. других городов продовольствием, средствами личной гигиены и самыми необходимыми медикаментами.
«На одной из детских площадок Краматорска неожиданно для себя встретила мальчишек. Они беззаботно играли, но рассказывали мне недетские истории о «прилетах» и об их школе №15, разрушенной российской армией своими ракетами. Невозможно принять и воспринять, что в XXI веке в центре Европы дети должны переживать такое. Вместе с тем, они твердо верят в украинских воинов, нашу победу и патриотически восклицают: «Слава Украине! Героям слава!»,— делится Марина Порошенко.
Марина Порошенко — доставка гуманитарного груза. Фото: из архива депутатки
ПОМОЩЬ СТОЛИЧНОЙ МЕДИЦИНЕ
Для Марины Порошенко, как депутаты Киевсовета, отвечающей за медицинское направление, важно, чтобы в Киеве за время войны не прекратила работу ни одна из больниц, а большинство врачей были на своих рабочих местах.
«Мы в постоянном контакте с медиками и помогаем им. За это время передали большую партию медикаментов для Киевской больницы скорой медицинской помощи и Киевского военного госпиталя.
Также в сотрудничестве с обществом украинцев в Тюрингии (Германия) для Киевского госпиталя привезли 3 кареты скорой помощи. Эти реанимобили работают не только в Киеве и окрестностях, но и перевозили раненых из Василькова, Белой Церкви, Ирпеня, Бучи и других территорий, находившихся под обстрелами»,— говорит депутат.
Марина Порошенко: украинцы — уникальная нация! Фото: из архива депутатки
ОБ УНИКАЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ
Марина Порошенко увлекается украинцами и считает их нацией непобедимых людей:
«Ужас, которые творят россияне в Украине невозможно воспринять, к ним невозможно привыкнуть, ими нельзя смириться.
Между украинцами и россиянами — цивилизационная пропасть. Мы ценим человеческую жизнь, уважаем труд друг друга, отстаиваем собственные дома, заботимся о наших животных. Пожалуй, именно этим мы отличаемся от наших врагов — зазомбированных жестоких людей, которым десятилетиями промывали мозг. kiyivradi-marina-poroshenko-zalishilasja-unbspkiyevi-jnbspstala-volonterkoju-d7409b5.jpg» alt=»«Я нужна здесь»: депутат Киевсовета Марина Порошенко осталась в Киеве>> : животные также страдают от войны Фото: из архива депутатки
Мы — полярно разные. Для нас важна демократия, мы ценим человеческие отношения, не воспринимаем насилия. Больше всего меня поражает, что даже при пережитых ужасах люди не потеряли доброты, человечности и даже чувства юмора. В таких ужасных условиях пытаются шутить и позаботиться друг о друге.
Несмотря ни на что, улыбаются, верят в украинских воинов и убеждены в нашей победе. «Главное уцелеть и выстоять, а все остальное мы отстроим!», — говорят они. Я с ними соглашаюсь и люблю их еще больше. Нация непобедимых людей!»
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»