«Я назвал его Иваныч» и.о. главы администрации Стерлитамака высказался о смерти бывшего мэра
Исполняющий обязанности главы администрации Стерлитамака Рустем Газизов выразил соболезнования родным и близким Владимира Куликова, бывшего мэра города. Он скончался 4 ноября от тяжелой болезни.
Рустем Газизов написал в своих соцсетях, что Владимир Куликов был не только его коллегой, но и близким другом. Также и.о. главы администрации города отметил, что для него смерть предшественника – это невосполнимая утрата.
Он долго боролся с болезнью, но не смог перебороть. Я его называл Иваныч. Мы были в добрых, приятельских отношениях, казалось, знали друг друга тысячу лет. Владимир Иванович многое сделал для развития Стерлитамака, душой болел за родной город. Всё, что планировал Владимир Иванович сделать для города, мы обязательно сделаем.
Рустем Газизов, и.о. главы администрации Стерлитамака
Напомним, что Владимир Куликов скончался из-за тяжелой болезни. Свой пост он покинул 8 ноября этого года, находясь на должности мэра с 2016 года.
Фото: соцсети Рустема Газизова