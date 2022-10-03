«Я — нардеп, пустите моего сына и других родственников за границу». НАПК составило админпротоколы на двух народных избранников
Нардепы не отказываются от возможности пользоваться своими полномочиями для решения личных вопросов. Показательные истории.
Фото nazk.gov.ua A A+ A++
Да, “слуга народа” Анатолий Остапенко воспользовался своим правом на депутатское обращение и написал председателю Житомирской областной военной администрации (ОВА) письмо о предоставлении его сыну права передвигаться по Житомиру и Житомирской области на собственном транспорте во время комендантского часа. А вот парламентарий из Закарпатья, член депутатской группы “Доверие” Василий Петевка обратился к председателю Закарпатской ОВА о предоставлении права свободного передвижения через государственную границу Украины для его сына, двоюродного брата и отца жены сына. Как сообщили в пресс-службе НАПК, на упомянутых народных избранников составили админпротоколы .2 ст. 172-7 КУоАП. Депутатам грозит наложение штрафа от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а это 3400 — 6800 гривен.
Между тем, Печерский районный суд Киева принял решение о нардепе из монобольшинства Александра Гайду за совершение действий в условиях реального конфликта интересов. В декабре 2021 года работники одного из заведений питания в Одессе отказались обслуживать народного депутата Украины из-за отсутствия COVID-сертификата. Между ними возник конфликт.
Позже народный избранник обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Одесского городского головы с депутатскими обращениями, в которых поднимал вопросы, представляющие его частный интерес. Короче говоря, он хотел, чтобы в том питании провели проверки. Суд подтвердил, что основа этого обращения — частный интерес, который заключался в стремлении отомстить за отказ в обслуживании.
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Составило НАПК админпротокол и на “слугу” Михаила Лабу. Он совершил действия в условиях реального конфликта интересов во время голосования за проект постановления “О присуждении Премии ВРУ за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления”. Лауреатами премии стали девять человек, среди которых — сын нардепа, Михаил Лаба — депутат Закарпатского областного совета, директор учреждения “Агентство регионального развития Закарпатской области”.
Сразу два админпротокола в НАПК составили на нардепа из “Слуги народа” Анатолия Гунько. Он получил в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов от своего помощника, являющегося конфликтом интересов. Второй админпротокол касается того, что, будучи нардепом, Анатолий Гунько входил в состав исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью “Финтехинвест”, а именно — занимал должность директора указанного общества, имеющего целью получение прибыли.