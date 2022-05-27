«Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе»
6-летний мальчик передал трогательное письмо Борису Джонсону.
Фото: shakhtar.com A A+ A++
< strong>Событие: Илья Костушев из Мариуполя написал письмо премьер-министру Великобритании в ответ на его обращение к украинским детям. Свое послание Борису Джонсону передал через руководство ФК «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Детали и комментарии:«Родители шестилетнего Ильи погибли во время ракетных ударов российских войск по городу. Улица и район, где они проживали, полностью разрушены. переселились в Киев», говорится в информации на сайте ФК «Шахтер».
Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо украинским детям. И тогда Илья Котсушев решил послать главе британского правительства ответ.
«Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хотел бы, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо , что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Присылаю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас».
Передать послание британскому премьеру мальчик попросил генерального директора ФК «Шахтер» Сергея Палкина и директор по футболу Дарио Срна, которые во время посещения тренировки по проекту «Давай, играй!» фонда Shakhtar Social в Киеве общались с детьми-переселенцами и их родителями.
В «Шахтере» пообещали выполнить необычную просьбу мальчика.
читайте также: Имел российское гражданство, но был патриотом Украины. Что известно о погибшем волонтере Антоне Кушнире «Я найду способ передать письмо Илье. Ребенку, который столько прошел, нельзя отказать в просьбе. И я выполню эту миссию», – заверил директор по футболу Дарио Срна.
«Мария и Владимир – люди с огромным сердцем. Они взяли на себя большую ответственность – моральную и финансовую. Мы будем помогать таким семьям, пока в этом будет необходимость», – добавил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.
По словам приемных родителей, у Ильи заболевание, из-за которого от усыновления отказались две семьи, но их это не испугало.
«Илья очень любит футбол, хорошо общается здесь с детьми, с нетерпением ждет тренировки. говорят Мария и Владимир Беспали.