«Я был на седьмом небе от счастья». Украинец получил титул чемпиона мира по настольному теннису среди паралимпийцев
Безумные овации зала и возгласы поддержки. Так поздравляли Виктора Дидуха с победой.
● Виктор Дидух потерял ногу, поэтому имеет протез. Во время игры он опирается на костыль. Фото управления спорта Львовского городского совета A A+ A++
Чемпионат мира по настольному теннису Паралимпийцы с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в испанском городе Андалусии. 35-летний Виктор Дидух завоевал золото.
В 2012 году Виктор Дидух потерял левую ногу. Тогда вошел в состав национальной паралимпийской команды Украины.
“Ежедневно я тренируюсь примерно полтора часа. Никаких перерывов между тренировками не делаю, потому что потом трудно возвращаться в форму. Да и дисциплина важна для спортсменов”, — говорит он.
Виктор Дидух отмечает, что самым трудным для него был первый матч чемпионата. “Ибо есть страх проиграть и уехать домой ни с чем. А я не люблю просто участвовать, — объясняет спортсмен. — Скажу откровенно: как и каждому спортсмену, хотелось быть первым. И мне удалось стать чемпионом, выиграв у француза Томаса Боувайса со счетом 3:0. Читайте также: ВСУ отразили 9 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях, — Генштаб подумал, что Спортсмен вспоминает, что “Наконец-то это все закончилось”.
“Но когда осознал, что произошло, — я аплодировал, кричал. Был на седьмом небе от счастья! Горжусь, что наш сине-желтый флаг взвился на весь мир, — улыбается Виктор. — Меня поразило то, что, несмотря на конкуренцию, нас, украинцев, поддерживали все. Когда я победил, слышал безумные овации зала, возгласы поддержки. Было очень приятно!”