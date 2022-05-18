«Я бы им колола наркотики и вырезала звезды на спине». Журналисты идентифицировали жену оккупанта, готовую истязать украинских детей
Международный уголовный суд направил в Украину 42 представителя для расследования военных преступлений РФ.
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Фотоколлаж с сайта charter97 A A+ A++
Событие: Журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детей. Об этом говорится в сюжете проекта «Схемы».
Детали и комментарии: Одна из перехваченных разговоров оккупанта с супругой со стороны СБУ вызвала огромный резонанс у мирового сообщества. Женщина жаловалась мужчине на украинских детей, которые оказались в России и отказались праздновать 9 мая, объяснив, что это «не их праздник». Она подробно рассказала, как их готова наказать за это: «Я бы им колола наркотики и вырезала звезды на спине».
Расследователи «Схем» выяснили, что голоса на записях принадлежат гражданке России Юлии Копытовой и ее мужу Владимиру. Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти два фото российского военных, которые он когда-то опубликовал на своей странице в соцсети, но затем удалил. нет фотографий, он оставил только статус «глубоко женат», – отмечается в расследовании.
Страница Юлии, которая привязана к телефонному номеру, с которого велся разговор, в сети не активна. Но журналистам удалось найти фотографии женщины и выяснить, чем она занимается. Юлии 30 лет. Она родом из поселка Пржевальской смоленской области. В 2020 году вышла. По данным источников в российской системе юстиции, в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице смоленской области.
Журналисты позвонили по телефону Копытовым. Юлия не захотела говорить, а Владимир хотя и общался, но отрицал, что на записях голос его и его жены.
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Мать солдата тоже отказалась разговаривать. Она жаловалась, что не может поговорить с сыном, потому что с ним нет связи. А когда ей включили послушать запись СБУ, заявила:
«Какое я имею отношение ко всему этому? Что вы мне мозги полощете? Мой сын там что-то сказал? Если она что-то сказала, то разберитесь с ней».< /p>
Поэтому не удивительно, что после таких настроений своих жен российские кафиры совершают зверские преступления на территории Украины. По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения нашими правоохранителями зарегистрировано 11 724 преступления о нарушении законов и обычаев войны. Напомним, Международный уголовный суд направил в Украину 42 следователя, судебно-уголовных экспертов и работников суда для расследования военных преступлений России. Об этом говорится в заявлении прокурора МКС Карима Хана. Он также отметил, что уже 21 государство выразило желание поддержать работу Офиса прокурора МКС по расследованию военных преступлений в Украине, а 20 стран обязались предоставить необходимое финансирование.