И в Исландии, и в Камбодже: украинские футболисты трудоустроились в 50 странах мира
Больше всего украинских футболистов трудоустроила Польша.
Андрей Ярмоленко трудоустроился в Объединенных Арабских Эмиратах. Фото instagram.com/yarmolenkoandrey A A+ A++ В европейском футболе закрылось так называемое трансферное окно, во время которого клубы могли покупать и продавать футболистов. Теперь игроки к зиме не смогут переходить из одной команды в другую. Если до войны лишь несколько десятков украинцев выступали в иностранных командах, то теперь 361 наш футболист защищает цвета зарубежных клубов.
Больше всего украинских футболистов трудоустроила Польша – mdash; 47. В разных лигах Словакии выступает 35 украинцев, Литвы — 26, Венгрии и Чехии — по 20.
“из-за войны несколько сот наших игроков потеряли работу, — говорит Игорь Кривенко, футбольный посредник. — Приблизительно 50 легионеров покинули Украину, а их места в основном заняли дублеры украинских команд и игроки пропавших клубов низших лиг. Многие спортсмены остались без работы и согласились подписывать контракты даже с командами низших дивизионов соседних стран, где они зарабатывают примерно 2000 евро в месяц. Это те, которых война застала на тренировочном собрании в Турции, и в Украину они не захотели возвращаться”.
В целом украинцы трудоустроились в 41 европейском государстве, в семи странах Азии, в США и даже в Южной Америке (здесь речь о коренных бразильцах Марлосе и Жуниоре Мораэсе, имеющих украинские паспорта). Интересно, что украинцы нашли место под солнцем даже в таких экзотических странах, как Исландия, Индия, Камбоджа, Косово, Сан-Марино.
“Для меня остается загадкой, как наши ребята попали в экзотические футбольные стран, — говорит Игорь Кривенко. — Однако многие из них нашли комфортные условия для продолжения карьеры. Вот в Индии футболисты зарабатывают больше, чем в Украине”.
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Наши спортсмены не отказались от заработков даже в тех странах, с территории которых летят в Украину ракеты. В чемпионате России осталось два игрока: Марк Мампаси, уроженец Донецка с конголезскими корнями, и Дмитрий Иванисеня, эксфутболист национальной сборной Украины. В белорусе зарабатывают на хлеб восемь украинцев: Юрий Пантя, Роман Папарига, Дмитрий Терещенко, Андрей Вискребенцев, Максим Шевченко, Андрей Стрижеус, Константин Ященко и Евгений Довбыш.
“ , выступающие или тренирующие российские клубы, — говорит Мирон Маркевич, экснаставник национальной сборной Украины. — Не стоит и беспокоиться о судьбе тех ребят, которые уехали в Беларусь. А массовый переход наших футболистов можно объяснить их желанием продолжать карьеру.
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