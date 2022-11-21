И снова бьем врага. Украинский Генштаб сообщил о новых успехах нашей армии на войне
Наша авиация нанесла удар по району сосредоточения противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский пункт управления.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Россия не прекращает наносить удары по объектам промышленности Украины, пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны и на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на вечер 271-х суток войны.
Детали и комментарии:По информации ВСУ, за текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.
Генштаб описал ситуацию по всем направлениям войны:
— на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.
— На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.
— В Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них — Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Маринка и Первомайское Донецкой области.
читайте также: Российские мобики воруют оружие друг у друга и жалуются на отбирающих деньги В Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы наших позиций по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населенных пунктов.
— В Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Громадное, Станислав и Херсон.
«На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск, — информирует Генштаб. — В частности, в городе Симферополь, 19 ноября текущего года, состоялось совещание при участии так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации. С целью решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись».
По данным ВСУ, украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Как заявила в эфире телемарафона UArazom заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, после потери Херсона, российские военные сосредоточивают свои силы на востоке и будут пытаться выйти на границы Донецкой области. Она отметила, что потеря Херсона для кафиров — деморализующий факт, поэтому они будут искать место применения силы, чтобы поднять боевой дух. «Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка — это Донецкая область», — рассказала заместитель министра.
Маляр подчеркнула, что Вооруженные силы отражают все атаки кафиров в Донецкой области, но «цена того, что враг не продвигается слишком высока”.