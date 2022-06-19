И никаких киркоровых и газмановых. Верховная Рада запретила русскую музыку и российские книги

magictr | 19.06.2022 | Новости | Комментариев нет

За закон проголосовали 303 народных депутата.

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