И никаких киркоровых и газмановых. Верховная Рада запретила русскую музыку и российские книги magictr | 19.06.2022 | Новости | Комментариев нет За закон проголосовали 303 народных депутата. Похожие записи В Обухове наркозависимые выбрасывают шприцы на территории детского сада (ФОТО) Комментариев нет | Фев 20, 2019 За июнь в Макаровском районе пять человек пострадали в ДТП (ФОТО) Комментариев нет | Июл 8, 2017 В Вышгороде накрыли вооруженный наркокартель с элитным канабисом Комментариев нет | Апр 12, 2018 В «Борисполе» люди почти 10 часов ждали самолет под надзором полиции с автоматами (ФОТО) Комментариев нет | Июл 19, 2018 Об авторе magictr