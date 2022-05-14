И это она будет собирать социальные запросы украинцев? В оккупированный Херсон прибыла вицеспикер российской госдумы
Несмотря на обещания рашистов, херсонцы видят себя исключительно в составе Украины.
Фото из Википедии A A+ A++
< strong>Событие: В оккупированный Херсон приехала вицеспикер гос думы российской федерации Анна Кузнецова. Об этом сообщил кремлевский пропагандистский СМИ РИА «Новости».
Детали и комментарии: «Вицеспикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон, где обсудила с властями региона первостепенные задачи: соцзащиту, бесперебойную поставку продуктов, детскую медицину и образование», — передает РИА «Новости».
«Каждая семья должна понять, что мы услышим каждое задание, — заявила 40-летняя Кузнецова на встрече с оккупационным «главой» Херсонской области Владимиром Сальдо. — приехали, чтобы собрать все эти потребности, запросы, которые есть по линии социальной поддержки, и найти ответы на них в ближайшее время.
Отметим, что Россия оккупировала Херсон 1 марта. В настоящее время в городе проживало около 279 000 жителей, но после оккупации Херсон покинуло 45 процентов жителей. «Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом», — сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута в интервью «Укринформу». Он добавил, что официальных зеленых коридоров захватчики не разрешали делать, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны. Сначала маршрут проходил через Александровку и Снегиревку, а когда их закрыли оккупанты — через Давыдов Брид в Кривой Рог. Впрочем, потом и этот путь закрыли. «Я знаю, что в селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот, — рассказал глава Херсонской ОВА.
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Оккупированной областью руководит «председатель ОГА» Владимир Сальдо, которому подчиняется «мэр» города Александр Кобец. 11 мая так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении войти в состав России даже без проведения псевдореферендума. Действующий легитимный мэр Херсона Игорь Колыхаев отреагировал, что херсонцы «видят себя исключительно в составе Украины и никто не имеет права принимать за них такое судьбоносное решение». Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заверил, что все заявления по присоединению области к составу РФ не имеют возможностей реализации. «У оккупантов нет вертикали власти для того, чтобы организовать проведение референдума или организовать от всех территориальных общин обращение хотя бы к гауляйтеру Херсонской области относительно присоединения к России», — цитирует «Радио Свобода» Сергея Хланя.