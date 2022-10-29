И Армения тоже против России. Девять стран выходят из Альянса независимых пресссоветов Европы
Решение принято после того, как Альянс не принял даже временного отстранения России.
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Событие:Девять стран Европы поддержали позицию Комиссии по журналистской этике Украины и вышли из состава Альянса независимых пресссоветов Европы (AIPCE).
Детали и комментарии:Основной причиной этого является не исключение из состава представителей России, говорится в официальном заявлении, опубликованном Комиссия по журналистской этике. В частности, из Альянса вышли пресссоветы Армении, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Ирландии, Молдовы, Норвегии и Швеции. В совместном заявлении о выходе отмечается, что Украина предлагала исключить Россию из состава пресссоветов еще в апреле 2022 года, однако в самой организации дебаты на этот счет запретили Генеральной ассамблее на Кипре 21 октября.
«Полномасштабная война в Европе и новые медиа-законы в России, запрещающие свободные и независимые медиа, являются серьезной проблемой, которую предстояло решить на ранних стадиях, как неоднократно предлагалось несколькими членами AIPCE», — говорится в сообщении. Кроме того, во время встречи на Кипре прессрады пожаловались на плохую подготовленность, что привело к конфликту из-за российского вопроса, поскольку в Комитете планировали «сохранять нейтральность» и не рассматривать вопрос об исключении РФ.
Представители девяти стран решили выйти из Альянса независимых пресс-советов Европы после того, как там не приняли даже временное отстранение России как компромисс. В заявлении отмечают, что оставаться в организации без Украины стало невозможным и напоминают, что в РФ отсутствует свобода прессы, а весь медиа-сектор используется в путинской пропаганде. «С этого момента мы приостанавливаем наше членство в AIPCE, пока наши украинские коллеги не смогут присоединиться снова. Логотипы и названия наших пресссоветов необходимо немедленно удалить с сайта AIPCE», — говорится в заявлении.
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Отметим, что Украинская Комиссия по журналистской этике заявила о выходе из Альянса независимых пресссоветов Европы 24 октября после того, как голосование за исключение РФ не набрало необходимое количество голосов. «21 октября на общем собрании члены Альянса рассмотрели жалобу КЖЭ, однако после тайного голосования выяснилось, что подписей за исключение российской коллегии не хватает. В связи с этим Комиссия по журналистской этике заявляет о полном прекращении своего членства в Альянсе независимых пресс Европы. (AIPCE). Участие РФ в этой организации ставит под сомнение ее способность соответствовать заявленным целям и противоречит ценностям нравственной журналистики, которыми мы руководствуемся», — отметили в Комиссии журналистской этики.
Добавим, что в состав Альянса независимых пресссоветов Европы, кроме Украины, входили: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Армения, Босния и Герцеговина, Кипр, Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Венгрия, Косово, Ирландия, Черногория, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Россия. Причем в состав российского института входят едва ли не самые известные пропагандисты Владимир Познер и Маргарита Симоньян.