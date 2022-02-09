Художник представит в столице картины с героями фильмов Хаяо Мияздаки
На картинах Михаила Химича есть герои мультфильмов Мияздаки. Фото: Сергей Даниленко
В своих работах автор передал культуру и этику японского народа.
В четверг в галерее «Vakulenko Art Consulting» откроется выставка художника Михаила Химича «Мой Икигай» . Икигай — это японское понятие, означающее ощущение собственного назначения в жизни, «Свой Путь».
Создавая этот проект, автор вдохновился визуальными и эстетическими образами мультфильмов известного режиссера Хаяо Мияздаки. , одежда, театр.
На выставке представлена серия гравюр, объединенных в единую историю о Японии глазами украинцев, обо всем, за что мы любим Японию и все, что нас вдохновляет в культуре «Страны восходящего солнца». ».
Выставка продлится с 10 февраля до 6 марта.
Когда: среда— воскресенье— с 11:00 до 19:00, понедельник, вторник — выходные.
Где: «Vakulenko Art Consulting», ул. Костельная 8.
Вход свободный, при условии соблюдения карантинных ограничений.
Напомним, что до 27 февраля художественное артпространство «Avangarden Gallery» представляет персональную выставку современного художника Сергея Кондратюка « To the moon».
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»