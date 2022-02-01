Художественный музей запускает продажу художественных шедевров в NFT формате
Художественный музей стал первым среди украинских музеев воплотил свои произведения в NFT-формате. Фото с сайта музея
С 1 февраля НАХМУ начинает продажу лицензированных NFT-токенов по мотивам произведений из коллекции музея.
Над созданием уникальной анимированной NFT-коллекции украинского искусства , в течение трех месяцев работали программисты, дизайнеры и искусствоведы. Благодаря их плодотворной работе сегодня каждый может стать владельцем шедевра музейного уровня, который принадлежит к национальному достоянию Украины.
Эксклюзивное цифровое искусство в NFT-формате представлено на торговой площадке STAMPSDAQ в 5-ти степенях редкости: обычный, редкий, суперредкий, ультраредкий и уникальный. Цена одного NFT-токена будет колебаться от 25 до тысячи долларов США на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса.
“Лучшие образцы украинского искусства стоят того, чтобы о них знали по всему миру. Мы верим, что маркетплейс STAMPSDAQ является той площадкой, которая будет способствовать популяризации украинских художников и их произведений в разных уголках мира. NAMU всегда в авангарде современных музейных практик, поэтому для нас важно, что наш музей первый в Украине, который решился создать NFT коллекцию», — рассказывает Юлия Литвинец, генеральный директор Национального художественного музея.< /p>
По ее словам, одну из ключевых ролей в проектах играет «добавленная стоимость» цифрового искусства в формате NFT — анимированные эффекты, которые помогают раскрыть контекст написания произведения, но одновременно вызывают желание прийти в музей и увидеть оригинал своими глазами
В виртуальную артколлекцию вошли следующие произведения:
- «Маскарад» и «Автопортрет» Всеволода Максимовича
- «Женщина с цветами» Александра Мурашко
- «Мост. Севр» Александры Экстер
- «Казак Мамай» Петра Рыбки.
музыкальным коллективом «Хорея Казацкая»,давними друзьями Национального художественного музея Украины. Лидер группы, народный артист Украины Тарас Компаниченко написал и выполнил вариацию на тему известной украинской песни «В поле (Гречкосий)» на стихи Якова Щеголева. Эта музыка звучит в фоне NFT версии картины «Казак Мамай» в степени редкости «уникальный». -misteckih-shedevriv-unbspnft-formati-20f5c52.jpg» alt=»Художественный музей запускает продажу художественных шедевров в NFT формате» />
Коллекция будет обновляться каждые 2 недели. Фото с сайта музея
Помимо самого NFT арта, в зависимости от степени редкости, покупатель сможет получить положительные бонусы: билеты в музей, экскурсию постоянной экспозицией музея, тематическую экскурсию по периоду согласно приобретенному -изображение, частную экскурсию по музею с лекцией о приобретенном произведении в формате NFT.
Независимо от степени редкости приобретенного NFT арта, все токены защищены законом, а смартконтракты записаны на блокчейные Polygon.
«Сотрудничество нашей компании с Национальным художественным музеем Украины является только первым шагом в реализации масштабного проекта трансформации художественного наследия Украины в цифровой формат NFT и создание Украинского Художественного Пространства в Metaverse (Всемирном Цифровом Пространстве). В течение нескольких последующих лет сотни музейных произведений Украины станут доступны в NFT формате и предложены коллекционерам со всего мира на STAMPSDAQ», — Андрей Шаповалов, CEO стартапа STAMPSDAQ.
< strong>Что такое NFT?
NFT — это уникальный цифровой сертификат, закрепляемый к уникальному объекту. Каждый из объектов NFT является неповторимым и существует в единственном экземпляре, вся информация о покупателе и всех операциях, проводимых содержащихся в специальном блокчейне.
Токены NFT предоставляют художникам и создателям контента уникальную возможность монетизировать свои произведения.
Рынок NFT за активно развивается в течение последних лет.
С началом пандемии коронавируса в мире, когда артцентры и галереи были закрыты для посетителей, художники со всего мира стали продавать иллюстрации, видео, фрагменты музыкальных композиций и gif-изображения своего авторства на специализированных платформах — маркетплейсах.» =»text-align:justify;»>Напомним, что в конце декабря «Вечерний Киев» мог пообщаться с Юлией Литвинец относительно реконструкции здания Национального художественного музея.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»