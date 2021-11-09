Художественный музей в столице закрывает один зал
09.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет|
С 10 ноября из-за реставрационных работ будет закрыт первый зал постоянной экспозиции первого этажа Национального художественного музея Украины, что на улице Грушевского.
В этом зале показывают иконопись XII—XIX веков.
Остальные залы постоянной экспозиции, а также выставка «Папа, шлем давит. Современное искусство из коллекции NAMU доступны для обзора, сообщают в музее.
Также с конца октября музей изменил график работы и открыт лишь пять дней в неделю.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»