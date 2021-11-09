Художественный музей в столице закрывает один зал

magictr | 09.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Художественный музей в столице закрывает один зал

С 10 ноября из-за реставрационных работ будет закрыт первый зал постоянной экспозиции первого этажа Национального художественного музея Украины, что на улице Грушевского.

В этом зале показывают иконопись XII—XIX веков.

Остальные залы постоянной экспозиции, а также выставка «Папа, шлем давит. Современное искусство из коллекции NAMU доступны для обзора, сообщают в музее.

Также с конца октября музей изменил график работы и открыт лишь пять дней в неделю.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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