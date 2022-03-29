Художественный фронт: Департамент культуры рассказал о бойцах столицы

magictr | 29.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Художественный фронт: Департамент культуры рассказал о бойцах столицы

17 Люди были мобилизованы. Фото: Минобороны

Работники культурной сферы также присоединяются к рядам Вооруженных сил Украины.

Художественный фронт нашей столицы активно выступает на поддержку Украины — и поя за границей, и держа в руках оружие.

По информации сети Департамента культуры Киева:

  • было мобилизовано— 17 человек, из которых 2 контрактники;
  • бойцами терробороны стали— 32 человека.

Работники культуры, художники, актеры, режиссеры— каждый из нас сегодня побеждает эту войну. Потому что точно знает, за что борется. Многие люди, оставшиеся в Киеве, становятся волонтерами. Как писал «Вечерний Киев», на «Полевой кухне» города готовят и работники музеев, и музыканты.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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