Художественный фронт: Департамент культуры рассказал о бойцах столицы
29.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
17 Люди были мобилизованы. Фото: Минобороны
Работники культурной сферы также присоединяются к рядам Вооруженных сил Украины.
Художественный фронт нашей столицы активно выступает на поддержку Украины — и поя за границей, и держа в руках оружие.
По информации сети Департамента культуры Киева:
- было мобилизовано— 17 человек, из которых 2 контрактники;
- бойцами терробороны стали— 32 человека.
Работники культуры, художники, актеры, режиссеры— каждый из нас сегодня побеждает эту войну. Потому что точно знает, за что борется. Многие люди, оставшиеся в Киеве, становятся волонтерами. Как писал «Вечерний Киев», на «Полевой кухне» города готовят и работники музеев, и музыканты.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»