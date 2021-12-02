Художественный арсенал в Киеве временно закрыт: обновляют систему освещения

magictr | 02.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Мистецкий ;Киеве временно закрыт: обновляют систему освещения

Освещение играет важную роль в представлении экспозиции. Фото: Художественный арсенал

С сегодняшнего дня и до 6 декабря выставка «Футуромарение», которая проходит в Мистецькому арсенале, закрыта для посетителей. Перерыв в работе происходит в связи с важным проектом реновации системы освещения пространства. особенно старые художественные произведения, требующие профессионального музейного света;

  • для режиссуры выставки, ведь правильное освещение экспозиции (затмение, освещение, динамический или цветной свет) усиливает зрительский опыт.