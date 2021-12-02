Художественный арсенал в Киеве временно закрыт: обновляют систему освещения
02.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Освещение играет важную роль в представлении экспозиции. Фото: Художественный арсенал
С сегодняшнего дня и до 6 декабря выставка «Футуромарение», которая проходит в Мистецькому арсенале, закрыта для посетителей. Перерыв в работе происходит в связи с важным проектом реновации системы освещения пространства. особенно старые художественные произведения, требующие профессионального музейного света;