Художественные сердца от современных мастеров: в столице проходит аукцион ко Дню влюбленных
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Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
В экспозиционном зале аукционного дома «Золотое сечение» проходит художественный проект «Heartbeats», что в переводе с английского означает сердцебиение. Экспозиция представлена в формате тихого аукциона, где представлены 10 произведений известных современных художников.
Идея этого романтического артпроекта возникла еще весной прошлого года, когда куратор экспозиции, художник Алексей Василенко, являющийся совладельцем «Золотого сечения», создал стильный артобъект со стальными ножами, воткнутыми в большое белое сердце. Художник хотел показать, что никакая боль не способна повлиять на настоящую и безусловную любовь.
Работа Алексея Василенко вдохновила его коллег на создание собственных художественных работ. Сначала на предложение отозвался Артем Волокитин, воплотивший свое видение. Впоследствии появились другие работы от Александры Чичкан, Алены Науменко, Ксении Гнилицкой, Антона Попереняка, Нины Мурашкиной, Владислава Крышовского, WAONE (Interesni Kazki), Юрия Коваля.
Галерея «Золотое сечение» Фото: Татьяна Асадчева
Каждое произведение — результат уникального опыта, выраженный в узнаваемой технике автора.
Ксения Гнилицкая, вдохновленная творчеством Пола Смита, создала неповторимое сердце для проекта «Heartbeats» — гармоничное сочетание цветных полосок . Юрий Коваль в традиционном гиперреалистическом стиле изобразил трех танцовщиц, замедлившихся в моменте, но еще один миг и они продолжат движение.
В работе Ильи и Александры Чичкан можно разглядеть множество символов любви, которые, традиционно для Александры, выполнены в технике коллажа — тысячи кусочков глянцевых журналов. Саму работу Илья и Александра назвали «Cor Contritum», что в переводе с латыни означает «разбитое сердце».
Произведение Антона Поперняка называется «Сердце рая», как символ чистых и светлых чувств, счастья от взаимной любви.
Чрезвычайно светлая и оптимистическая работа от Елены Науменко «Встретимся здесь сегодня». По своей жизнелюбивой натуре, художница рассказывает о любви к миру и красоте природы. Глядя на нее, возникает желание сделать шаг внутрь сердца, почувствовав на себе мягкие лучи солнца, прохладу озера…
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
По словам экспертов аукционного дома «Золотое сечение» каждый из художников-участников является популярным и любимым среди украинских коллекционеров современного искусства. Поэтому потенциальный выбор произведения в коллекцию — это символическое признание в любви автора. Чувства получаются взаимными, потому что художник в ответ передает свое художественное «сердце» коллекционеру.
Сделать ставку можно непосредственно в он-лайн каталоге галереи.
Торги будут завершены в 19:00 12 февраля.
Тихий аукцион «Heartbeats»
Когда: до 12 февраля , с 11.00 — 19.00
Где: Аукционный дом «Золотое сечение», ул. Леонида Первомайского, 4
Вход свободныйза соблюдение условий карантинных ограничений.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»