«Христос родился! Славим Его!»-Киев празднует Рождество: фото
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В Киеве на Михайловской площади пели колядки. Фото: Бориса Корпусенко
С 7 до 19 января праздничными поздравлениями прославляют рождение Иисуса Христа христиане восточного обряда, празднующие по юлианскому календарю.
Рождество Христово — один из самых главных церковных праздников, начинающийся с торжественной литургии Василия Великого. После службы с самого утра принято ходить со звездой по домам, поя колядки. Колядники одевают разнообразные костюмы и приветствуют хозяев с Рождеством. rizdvo-foto-7dc111d.jpg» alt=»«Христос родился! Славим Его!»-Киев празднует Рождество: фото» />
Колядники в метро. Фото Виктории Бабич-Вепревой
Пожалуй, лучшая традиция Рождества — это проводить время в кругу семьи за искренними гостеприимными столами. В Рождество вся семья и гости садятся за стол, на котором приготовлены кутья, пироги, компот и еще некоторые сочельники.
Святчерские блюда. Фото Ярослав Вепрев
В рождественские праздники столицу Украины посещают туристы из разных уголков мира. Отпраздновать Рождество по-украински, насладиться аутентичной едой можно в различных заведениях столицы. Майя Степова, владелица ресторана современной киевской кухни рассказывает: «Каждый год наш ресторан готовит «Рождественский бранч», состоящий из аутентичных рождественских блюд.
Рождественский Бранч. Фото Виктория Бабич-Вепрева
Они популярны не только среди иностранцев, которые лакомясь украинскими блюдами присоединяются к древним традициям, но и среди горожан, что по разным причинам не могут присоединиться к рождественскому застолью. Рождественская кутья – блюдо не только праздничное. Ее вкус возвращает каждого к семейному кругу и близких дебовых вы не находились. -kiyiv-svjatkuye-rizdvo-foto-e7db94b.jpg» alt=»«Христос родился! Славим Его!»-Киев празднует Рождество: фото» />
Рождественская кутья. Фото ресторана «Глек»
Наслаждаться рождественской атмосферой столицы возможно, просматривая фоторепортаж далее. rizdvo-foto-4087a6c.jpg» alt=»«Христос родился! Славим Его!»-Киев празднует Рождество: фото» />
В Киеве на Михайловской площади пели колядки
Виктория Бабич-Вепрева, Фото Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев в»