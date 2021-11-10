Хозяев, которые выгуливают собак без намордников, будут штрафовать, а животных будут забирать
На прогулке эти собаки должны быть в наморднике. Фото: Борис Корпусенко
В Украине усилили наказание за выгул собак без намордников.
С 09 ноября нынешнего года вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников.
Также новое законодательство за выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, которые не внесены в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка за животными предусматривает предупреждение или штраф: для граждан — от 170 до 340 грн; для должностных лиц — от 340 до 850 грн. Если нарушение происходит повторно в течение года, то штраф будет составлять: для граждан — 340-510 грн; для должностных лиц— 510-1020 грн.
Если же собака, которая была без намордника, еще кого-то и укусит или у кого-то повредит имущество, то животное конфискуют, а ее хозяину выпишут штраф: гражданам0 до 3 400 грн; должностным лицам — от 3400 до 5 100 грн.
Напомним, в Киеве постоянно создают новые площадки для выгула собак.
С Правилами содержания и ухода за домашними животными можно ознакомиться по ссылке.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»