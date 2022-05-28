«Хотел насолить оркам». Житель Херсонщины украл у кафиров из-под носа «Урал» и передал его ВСУ
Муж несколько дней наблюдал за грузовиком.
Фото из сообщений группировки войск "Юг" в Facebook A A+ A++
Событие: Житель Херсона Андрей Грушко — настоящий герой нашего времени. Этот смелый мужчина похитил из-под носа у орков российский «Урал» и отдал его ВСУ, сообщает группировка войск «Юг» в Facebook.
Детали и комментарии: Из его рассказа стало известно, что как только началась война, он попросился в украинскую армию, но, учитывая возраст, мужчине отказали. Затем последовала оккупация его населенного пункта рашистами. «Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за «Уралом» и как только его покинули, залез в него и уехал… Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело. насолить этим оркам», — сказал Андрей Грушко.
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Этот случай — неединичен. В Интернете опубликовано немало роликов, на которых видно, как украинские крестьяне тянут по тракторам российские грузовики, танки, БТРы, минометы и другую технику. Жители Дымера Киевской области Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко во время попытки оккупации региона российскими военными угнали у них бензовоз с 700 литрами солярки. Машину димерчане передали госпиталю — солярки хватило на 7-8 дней работы электрогенераторов. Эту историю в видеосюжете опубликовало издание «Настоящее время», пишет news.liga.net. «На трассе стоял бензовоз. Мне было интересно, что там внутри. Я залезла туда — там был ключ. Завела, он завелся — и уехали», — рассказала Светлана. Бензовоз она оставила в поле и пошла за соседом «дядя Валиком», потому что боялась ехать по полю за рулем. «Соседка — такая боевая девка, ездила везде, смотрела, где шо есть. Там есть «Урал», говорит, я попробовала — он заводится, тронула — едет. Поехали где-то перегонем. Поехали!» — рассказал Валентин. Сначала бензовоз хотели просто поджечь, но решили подождать несколько дней. За это время солярку начали сливать местные жители. Решили отогнать его в больницу Дымера. Главврач госпиталя Татьяна Дивиденко рассказала, что света тогда не было, использовали электрогенераторы, топлива для них оставалось на 4-5 дней. «Спросила, где взял». «Украл». «Где украл?» «У кацапов». «Ну и слава богу, и молодец», — рассказала главврач. Валентин говорит, что также с соседом украли у россиян С-300 (система ПВО – Ред.), спрятали в лесу и поставили возле него табличку «заминировано». «Но кацапы его нашли, взорвали», — с сожалением сказал он.