Хоронил наркотики между деревьями: на Лесном массиве «на горячем» поймали дилера
Фото: Борис Корпусенко
За содеянное ему грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Во время патрулирования Деснянского района правоохранители заметили подозрительного молодого человека, который на улице Киото что-то прятал между деревьями. Когда парень увидел полицейских, заметно нервничал.
По словам временно исполняющего обязанности начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции Александра Завадского, во время поверхностного осмотра у молодого человека обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с солями PVP (наркотик, который относится к особенно опасным, известен также под названиями «ванильное небо», «скорость», «соли», «альфа».При употреблении PVP наблюдается кратковременная и сильная интоксикация, а также устойчивая физическая и психическая зависимость уже за 2 приема. статистики, большую часть наркозависимых ждет летальный исход в первый год применения).
Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления, 26-летний мужчина, родом из Николаевщины. Полицейским он честно признался, что сбывал наркотики, разлагая «закладки» в лесосмуге.
Фигуранту инкриминируют показания по статье — незаконное производство и сбыт наркотических средств. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если Вы стали свидетелем, как кто-то покидает «закладки» или наоборот — ищет, то можете об этом анонимно сообщить патрульным благодаря чат-боту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»