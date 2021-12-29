Ходы, Гриця, на вечерницы: как развлекаются молодые киевляне и возрождают народные традиции
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Народные танцы на улицах города
У многих украинцев вечерницы ассоциируются с фильмом «Ночь, наперед». Традиционные развлечения предков сейчас практикует современная молодежь — в Киеве есть среда, в которой молодые люди из фольклорного действа сделали хорошее развлечение. Приобщиться к которой может каждый желающий.
Каким образом традиция, казалось бы, исчезла или законсервировалась в сценической жизни, возвращается на улицы города рассказали «Вечернему Киеву» Степан Андрущенко, участник и совместное сотрудничество «ЩукаРыба» и саступница директора Музея Ивана Гончара по нематериальному культурному наследию Мирослава Вертюк.
КАК ПОТРАПИТЬ В СРЕДУ ТРАДИЦИИ
У Степана Андрущенко практически не было шансов пройти музея, в многоэтажке на Лаврской. Когда ему было семь лет, младшую четырехлетнюю сестренку родители повели записывать в фольклорный театр «Дай Боже». Парню стало интересно, он и себе подался, и с этого времени буквально живет в мире народных традиций.
«Пять лет был частью проекта, «Дай Бог». Также с сестрой были участниками детского коллектива «Орели». В конце концов, три года назад вместе с единомышленниками основала группа «ЩукаРыба», — рассказывает Степан. Он играет на скрипке и по совместительству является менеджером коллектива.
Группа «ЩукаРыба». Степан Андрущенко со скрипкой
Участники «ЩукиРыбы» — молодежь и студенты разных киевских вузов. Сначала, как и многие этногруппы они пели, но в какой-то момент поняли, что им интересна и народная музыка: скрипки, бубен и басоль (малая виолончель). Тем более, что инструментальные ансамбли можно сосчитать на пальцах одной руки. Поэтому ребята и девушки начали музыковать — сначала для себя, а с весны этого года вышли у людей — на Аллею художников, возле Андреевской церкви. Собирались на этой локации где-то раз в месяц, играли, танцевали . Устраивали праздники и на День вышиванки, на День Независимости, а однажды сделали совместную вечеринку на которую пришли участники и сторонники из пяти проектов. За вечер собралось более 300 человек. А сколько прохожих и туристов с удовольствием наблюдали, как парни и девушки танцуют польки и казачки, даже и не считали — людям было интересно наблюдать, или себе приобщиться.
Андреевские вечерницы в Музее Гончара
Андреевские вечерницы в Музее Гончара
Крайняя забава, которую провели вместе с Музеем Гончара — Андреевские вечерницы. Хотя мероприятие было платным пришло более полутора сотен человек.
ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ
В Киеве мастер-классы по народным танцам проводят группы «Божичи», «Бытие» и другие. Ребята из ЩукиРыбы тоже устраивали обучение для желающих, а затем поняли, что эти навыки надо где-то применять.
«Безусловно, мастер-классы нужны, но в какой-то момент мы попытались разделить формат. И из-за этого удалось привлечь новую молодежную аудиторию, которая приходила учиться, а затем оставалась на вечеринке. На танцах мы ничего не объясняем, не показываем, а просто играем музыку и развлекаемся — и такой формат ближайший к народному бытованию традиции. Буквально воспроизвести вечерницы мы не можем, но берем суть — играем музыку, под которую люди танцуют в свое удовольствие и отдыхают», — рассказывает Степан.
Сохранением народных традиций в Киеве среди многих других занимается проект «Рысь». Более 5 лет активисты этой платформы организуют школы народной музыки, в том числе выездные, которые продолжаются в течение недели. В этом году интенсивный курс обучения игре на музыкальных инструментах и пении, своеобразный художественный лагерь, был в Седневе, Черниговской области. Вокруг этого сообщества уже сформировалась аудитория. Именно они стали своеобразным ядром вечеринок, которые проводит «ЩукаРыба» в коллаборации с другими группами.
ИНСТАГРАМ И ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА
В современном мире кратчайший путь к человеку лежит через соцсети. И участники группы «ЩукаРыба» тоже в этом убедились, когда начали преподавать свои презентации в соцсетях. Фото и видео очень хорошо расходятся и в Фейсбуке и Инстаграмме. Таким образом привлекают новичков, которые сначала приходят сами, а тогда приводят с собой друзей — это очень хорошо работает.
«Больше всего собираем „сердечек“ из Инстаграммы. Есть также успешный контент. Мы снимали на профессиональную технику свои танцы. Нас попросили поделиться материалом из НВ. Они смонтировали короткий ролик, собравший более миллиона просмотров. А это были кадры с обычной летней вечеринки»,— рассказывает Степан.
«Дрыг». Львовская танцевальная ячейка
Руководителю этнокультурного центра Ровенского дворца детей и молодежи Виктору Ковальчуку удалось не только записать сотни песен и танцев в полесских селах, но и «передать» их в наследство следующим поколениям. Никакого праздника в Ровно не происходит без выступлений его коллективов, в которых поют и танцуют, что называется от малого до старого чуть не пол города.
«Народная песня и танец по своей сути очень доступны. Именно в этой простоте и есть ценность народной культуры», — утверждает Мирослава Вертюк.
Она отмечает, что важно перенимать традицию от живых традиционных носителей культуры. Например, как в Доминики Чекун, которая владеет уникальной техникой полесского пения. Сейчас ее приглашают и в Киев и Львов на мастер-классы для того, чтобы услышать и поучиться аутентичному, несценичному пению. Она приезжала и в Музей Гончара, который также приглашал коллективы из Черниговщины и Полтавщины. Поэтому то, что сейчас есть молодежь, желающая и танцующая народные польки и казачки, этнографы считают с одной стороны чудом, а с другой — закономерностью.
СТО ЛЕТ ТРАДИЦИИ
Современные молодежные группы, играющие традиционную музыку, обращаются не только к сельской традиции, но и к городской культуре двадцатых годов прошлого века. Кроме «Щи Рыбы» это еще «US Orchestra» (Ukrainska Silska Orchestra). Вместе эти группы готовят большую новогоднюю вечеринку в Музее Гончара, гостем которой может стать каждый желающий, кто приобретет билет. Сейчас он стоит 640 гривен. Перед самым Новым годом будет дороже.
«Мы не ставим требование к адресу участников наших вечеринок. Но есть нюанс, для танцев именно народная одежда удобнее, чем джинсы. Хотя тем, как выглядим демонстрируем определенные месседжи. Поэтому на праздниках мы в традиционной одежде, а на вечеринках выбираем стилизацию. В частности, основанную на украинской городской культуре 20-х годов прошлого века. Она у нас тоже плохо изучена, потому что была уничтожена с приходом советской власти. Поэтому используем эту эстетику и проводим параллели с современностью», — говорит участник группы «ЩукаРыба».
Среди планов на январь уже 2022 года — традиционная для Музея Гончара «расколяда». Вечер, когда собираются участники всех художественных групп и организаторы мастер-классов, вместе колядуют, а затем танцуют. А еще думают над тем, чтобы устраивать вечеринки для людей старшего возраста. molodi-kijani-inbspvidrodzhujut-narodni-tradiciyi-ce15322.jpg» alt=»Ходи, Грицю, на вечерницы: как развлекаются молодые киевляне и возрождают народные традиции» />
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Ночь традиционного танца в Музее Гончара
Ночь традиционного танца в Музее Гончара
«В Польше это сейчас очень популярные вечера традиционных танцев навсегда. В Киеве тоже есть хороший пример, перед карантином в подземном переходе на станции метро «Театральная» собирались люди среднего и старшего возраста, танцевали и общались — запрос на такой формат есть», — утверждает Мирослава Вертюк. — возрождение живой традиции общего досуга. — Знаем одну молодую пару, которая познакомилась два года назад на новогодней вечеринке, организованной ГО «Рысь», недавно у них родилась дочь. И они такие не одни».
Поэтому киевлянам, которые еще не встретили свою судьбу, пожалуй, стоит обратить внимание на вечерницы в Музее Гончара. Хорошее настроение в хорошем обществе точно гарантировано.
Фото предоставлены Музеем Ивана Гончара и Степаном Андрущенко
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»