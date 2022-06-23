Хитрый план кремля. Как и зачем Россия пытается вернуть Украину за стол переговоров

magictr | 23.06.2022 | Политика | Комментариев нет

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Хитрый план кремля. Как и зачем россия пытается вернуть Украину за стол переговоров

>Хитрый план кремля. Как и зачем россия пытается вернуть Украину за стол переговоров

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