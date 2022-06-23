Хитрый план кремля. Как и зачем Россия пытается вернуть Украину за стол переговоров magictr | 23.06.2022 | Политика | Комментариев нет Стоит ли нашей стране соглашаться на это? > .ua A A+ A++ Похожие записи Тарас Костин провел личный прием граждан Комментариев нет | Мар 16, 2017 Балтийский флот отреагировал на усиление НАТО у границ России Комментариев нет | Дек 8, 2020 Владимир Путин дал интересную характеристику Дональду Трампу Комментариев нет | Сен 22, 2021 Брекзит стал историческим для Британии и напугал страны ЕС Комментариев нет | Июн 29, 2016 Об авторе magictr