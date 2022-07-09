HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
Какое оружие получат ВСУ?
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
< strong>Событие: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден, сообщает сайт Белого дома.
Детали и комментарии: В него вошли: 4 артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним, 1000 более точных снарядов для 155 миллиметровой артиллерии, 3 тактических транспортных средства, взрывные боеприпасы, контрбатарейные системы, запчасти и другое оборудование. На брифинге высокопоставленный представитель Минобороны отметил, что США предоставят Украине новый тип 155 миллиметровых артиллерийских боеприпасов, имеющий повышенную точность. По его словам, новое вооружение даст Киеву технологическое преимущество в войне против России. Ранее США уже доставили в Украину 8 HIMARS. В Минобороны США подсчитали, что за последние три недели Соединенные Штаты выделили 2,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а в целом с начала деятельности администрации Джо Байдена — около 8 миллиардов долларов.
В интервью The Wall Street Journal секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что Украине нужны еще десятки HIMARS, чтобы сместить линию фронта. «Россияне беззащитны перед ними. Они очень волнуются. РСЗО HIMARS позволили Украине точно поражать российские цели по линии фронта, которые раньше были вне досягаемости украинского оружия… Но нам понадобятся еще десятки таких ракетных систем, чтобы изменить ход боевых действий на востоке Украины» , — подчеркнул Данилов.
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Посольство России в Штатах отреагировало на новость о новом пакете помощи США на сумму 400 млн долларов. «Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой», — отметили в посольстве России, пишет российская служба ВВС.
Кстати, беспилотник Bayraktar, на который собрали средства литовцы, прибыл в Украину. Об этом сообщил в Twitter замглавы Офиса президента Андрей Сибига. «Литовский Bayraktar «Vanagas» уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и единства, который еще раз доказывает – не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непреклонную поддержку на пути к победе!» — написал Сибига. Напомним, в конце мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал кампанию по сбору средств на Bayraktar для Украины. Сбор удалось закрыть через три дня. Турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства посоветовала направить на другие нужды Украины. За эти деньги наши литовские друзья решили приобрести дополнительные боеприпасы к дрону.