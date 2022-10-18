Херсонцев привлекают в РФ сертификатами, за которые невозможно купить жилье даже на Дальнем Востоке
В дома и квартиры «желающих» уехать оккупанты планируют заселить россиян.
Фото: most.ks.ua A A+ A++
Событие:Рашисты предлагают херсонцам переезжать в Россию и обещают жилищные сертификаты, по которым проблематично купить жилье даже у. самых депрессивных регионах. Об этом пишет херсонское региональное издание «Мост».
Детали и комментарии: Заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин сказал, что все желающие переехать в РФ жители Херсонской области получат жилищные сертификаты.< /p>
«Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм – это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат», – сказал Хуснуллин журналистам по итогам заседания в госдуме РФ.
Хуснуллин также отметил, что переселенцам помогут с проживанием на период поиска жилья, компенсируют потерю имущества и дадут «подъемные».
«Скорее всего, россияне хотят как-то пополнить человеческие потери, которые, несмотря на их официальные заявления, немалые, и составляют десятки тысяч человек, а также хотят с помощью «пряника» уменьшить количество коренных жителей Херсонской области. На место последних оккупанты, скорее всего, планируют заселить россиян. Но есть огромная вероятность, что ВСУ помешают реализации этих планов», — сказал он. отмечает «Мост»
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Что касается сертификатов, то они – – довольно-таки специфический «подарок». Это – именный документ, дающий право на субсидию для приобретения жилья для определенных категорий льготников. У него нет определенной суммы. Размер социальной выплаты зависит от условий конкретной федеральной или региональной программы и рассчитывается от норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, действующей на дату выдачи сертификата и состава семьи.
В соответствии с приказом минстроя России от 20 июня 2022 года, этот норматив на второе полугодие 2022 года составляет 83 420 рублей за 1 кв. м жилой площади. В то же время эта сумма значительно меньше средней стоимости жилья даже в самом депрессивном Хабаровском крае. По данным российских СМИ, квадратный метр жилой площади там стоит в среднем 110 тыс. рублей. Во всех других регионах – гораздо дороже. В городах, где человек может более или менее нормально трудоустроиться, сертификата на 83420 рублей за 1 кв. м жилой площади хватит разве что на трущобе.
«Есть и другой важный фактор: если переехать в Россию захотят военнообязанные херсонцы, то они с очень большой вероятностью станут впоследствии «пушечным мясом» для захватнической армии . А это – очень нехорошие перспективы”, – . резюмирует издание.