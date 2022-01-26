Хакеры совершили кибернападение на официальный сайт Украины
Хакерские атаки участились. Фото: из открытых источников
Это произошло в ночь на 26 января. Восстановление работы сайта продолжается.
В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua хакеры осуществили кибератаку. В результате этого сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.
По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили. Но работа по противодействию последствиям кибернапада продолжается. Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.
Официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Это — портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине — креативную, динамичную, инновационную, страну многообразия и чарующей природы, страну свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.
align:justify;»Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей по всему миру.
Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты Кабмина, ряда министерств и приложения «Действия». Политолог Виктор Таран связывает масштабную хакерскую атаку с началом учений российских войск вблизи наших границ. Ведь в состав этих войск входят подразделения, занимающиеся кибератаками.
В течение 2021 года киберспециалисты ГУСБУ в Киеве и Киевской области нейтрализовали 154 кибератаки на информационные ресурсы органов власти и объектов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»