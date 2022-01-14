Хакеры атаковали сайт Кличко
По словам мэра, ресурс пытались «положить» с территории России. Фото: Борис Корпусенко
Сегодняшняя хакерская атака на государственные интернет-ресурсы затронула и официальный сайт мэра Киева Виталия Кличко (kyiv.klichko.org).
DDoS-нападение произошло днем 14 января. Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.
«Ресурс целенаправленно пытались „положить“. Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации»,— написал мэр Киева.
По словам Виталия Кличко, на сайте сработали защитные предохранители и сейчас он работает в штатном режиме.
Также возобновили свою работу и большинство государственных ресурсов, подвергшихся хакерской атаке в ночь на 14 января. СБУ, Киберполиция и Госспецсвязи устанавливают причастных к кибератакам на правительственные сайты и «Действие». По предварительной информации, утечки персональных данных не произошло.
Политолог Виктор Таран связывает масштабную хакерскую атаку на правительственные сайты с началом учений российских войск вблизи наших границ. По его мнению, таким образом идет отработка моделирования целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Украины.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»