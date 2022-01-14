Хакеры атаковали сайт Кличко

magictr | 14.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Хакеры атаковали сайт Кличко

По словам мэра, ресурс пытались «положить» с территории России. Фото: Борис Корпусенко

Сегодняшняя хакерская атака на государственные интернет-ресурсы затронула и официальный сайт мэра Киева Виталия Кличко (kyiv.klichko.org).

DDoS-нападение произошло днем ​​14 января. Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

«Ресурс целенаправленно пытались „положить“. Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации»,— написал мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, на сайте сработали защитные предохранители и сейчас он работает в штатном режиме.

Также возобновили свою работу и большинство государственных ресурсов, подвергшихся хакерской атаке в ночь на 14 января. СБУ, Киберполиция и Госспецсвязи устанавливают причастных к кибератакам на правительственные сайты и «Действие». По предварительной информации, утечки персональных данных не произошло.

Политолог Виктор Таран связывает масштабную хакерскую атаку на правительственные сайты с началом учений российских войск вблизи наших границ. По его мнению, таким образом идет отработка моделирования целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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