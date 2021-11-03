ГУП «Башавтотранс» усилил санитарные меры в целях профилактики коронавирусной инфекции
В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения инфекции при оказании услуг по перевозке пассажиров ГУП «Башавтотранс» усилил санитарные меры.
По словам директора Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 филиала ГУП «Башавтотранс» РБ Павел Аверьянов, дезинфицирующая обработка салонов автобусов осуществляется 2 раза в день.
– Обработка производится, когда весь парк возвращается в гараж – с 22.00 часов до 01.00 часов ночи, и в межпиковый интервал – в обеденное время. Обеззараживаем начиная от потолков до пола. Поручни в первую очередь. Очистительные процедуры были и прежде, моем автобусы каждый день, в связи с неблагополучной ситуацией усилили меры, – отметил он.
Ежедневно процедуру обработки проходят более 300 автобусов. При работе используются хлоросодержащие средства и дезинфицирующее средство серии «Этоксамин». Как сообщили представители ГУП «Башавтотранс», все они являются полностью безвредными для человека.
Сотрудники сначала обрабатывают поручни, сиденья, подоконники, а следом проводят влажную уборку салона и мытье кузова.
Принимаемые меры позволяют существенно снизить уровень заражения различными инфекциями в столь непростое время.