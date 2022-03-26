Гуманитарный штаб Киева работает в усиленном режиме, Николай Жирнов
Председатель Киевской военной администрации Николай Жирнов. Фото: КГГА
В столице созданы запасы продуктов на длительный срок, а в около 50-ти пунктах люди могут получить гуманитарную помощь.
Гуманитарный штаб города принимает поступающие товары. Согласно распределению военного руководства, направляет тем, кому это необходимо: войскам, населению и медицинским учреждениям и т.д. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Николай Жирнов.
По его словам, созданы запасы продуктов длительного хранения на всех, кто проживает в Киеве, и тех, кто защищает на длительный срок. Продукты рассредоточены по районам и находятся в местах, которые защищены от поражения противника. Военная администрация заботится о наименее защищенном населении, которые не могут обеспечить себя полноценным питанием.В районах города развернутые пункты приготовления пищи и люди могут получить горячие обеды в каждом районе. Таких центров сегодня около сотни.
Также в около 50-ти пунктах люди могут получить гуманитарную помощь разного характера, в том числе: медикаменты, одежду, средства личной гигиены и продукты длительного хранения .
Ежедневно мобильные районные группы, в соответствии с заявками, адресно доставляют гуманитарную помощь тем, кому это необходимо.
Работают аптеки и магазины.
«Тем людям, которым необходима любая помощь, просим обращаться на телефоны горячих линий, которые сегодня определены в каждом районе города»,— обратился Николай Жирнов.
Также он отметил, что ситуация вокруг Киева сложная, но контролируемая. Сутки прошли спокойно.
Криминогенная обстановка в столице не изменилась. Полиция, Национальная гвардия и Территориальная оборона продолжают нести службу по охране общественного порядка.
«Благодарю всех людей, кто остался в городе для его обороны и обеспечения функционирования столицы. Нас не одолеть, вместе — мы сила! Итого к победе!»,— призвал Николай Жирнов.
Напомним, в Киеве работает 10 районных штабов, где можно получить гуманитарную помощь. Кроме того, в «Киев цифровой» можно зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи, предложить ее оказание или записаться в волонтеры. Также киевляне в сложных жизненных обстоятельствах могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания своего района.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»